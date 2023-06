Allemagne : à 6,4%, l'inflation repart à la hausse pour la première fois en sept mois

C'est une première depuis le pic d'octobre : l'inflation en Allemagne a été enregistrée à la hausse en juin. L'indicateur augmente de 0,3% par rapport au mois de mai, selon les premières estimations de l'Office statistique Destatis publiées ce jeudi 29 juin.

Cette hausse de 6,4% est légèrement plus marquée que ne le prévoyait le consensus d'experts interrogés par Factset, qui anticipait une inflation à 6,3% sur un an. Servant de référence pour la Banque centrale européenne (BCE), l'indice des prix harmonisé est également reparti à la hausse à 6,8% en juin, sur un an.

Retour à la « désinflation » après l'été

L'indicateur en juin met en avant plusieurs effets de base. Les prix dans les services ont connu une poussée à 5,3% sur un an. Le billet unique de transport à 9 euros par mois dans tout le pays pendant les trois mois estivaux de 2022 n'a pas été renouvelé cette année. Les prix de l'énergie ont par ailleurs connu une hausse annuelle de 3%, après 2,6% en mai, en raison d'une baisse de la taxe sur le carburant en juin 2022 qui ne se retrouve pas cette année. Mais en tendance les prix de l'énergie sont en baisse après leur flambée en 2022, dans le sillage de l'invasion russe en Ukraine.

De son côté, l'inflation alimentaire continue de reculer, même si elle reste à des niveaux élevés, à 13,7% en juin. « Nous allons maintenant voir des taux d'inflation tout aussi élevés d'environ 6% pendant encore deux mois », estime Jens-Oliver Niklasch, analyste pour LBBW. Le mouvement de « désinflation » observé depuis octobre « devrait s'accélérer après l'été », assure même Carsten Brzeski, économiste à la banque ING.

Vents contraires en Europe

Contrairement à l'Allemagne, l'inflation a fortement baissé en Italie et en Espagne en juin. Elle s'affiche à respectivement 6,4% (contre 7,6% un mois plus tôt) et 1,9% (contre 3,2%). « Les chiffres allemands suggèrent que l'inflation globale de la zone euro est passée de 6,1 % à 5,8 % en juin », selon Capital Economics.

La hausse des prix en Allemagne reste encore bien au-dessus de l'objectif de 2% poursuivi par la BCE. Pour contrer ce phénomène, l'institution monétaire a déjà relevé ses taux directeurs de 4,0% sur les onze derniers mois et compte encore les relever lors de sa prochaine réunion prévue fin juillet.

« Notre travail n'est pas fini », a déclaré sa présidente Christine Lagarde en début de semaine. La responsable a mis en garde mardi contre un revirement « trop rapide de la politique monétaire » face à un « processus d'inflation plus persistant », dans la zone euro. Elle a souligné l'« incertitude » entourant l'effet de ses politiques monétaires, autant dans leur « durée » que leur « niveau ». Une politique ouvertement critiquée ce mercredi par la Première ministre italienne, Giorgia Meloni.

(Avec AFP)