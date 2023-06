Face à une inflation toujours au plus haut, la Banque d'Angleterre devrait relever à nouveau ses taux

Alors que la hausse des taux semble ralentir aux Etats-Unis, au Royaume-Uni elle est bel et bien toujours d'actualité alors qu'une nouvelle réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) doit se tenir ce jeudi.

En juin, la Réserve fédérale américaine (Fed) a, en effet, renoncé à relever une nouvelle fois des taux du fait d'un ralentissement de l'inflation. Un constat que ne partagent pas les Britanniques qui voient la hausse des prix se maintenir à son niveau d'avril, soit 8,7% en mai sur un an. C'est le niveau le plus élevé des pays du G7.

Le patron de la BoE, Andrew Bailey, a d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises que l'inflation reculait moins vite que ses économistes ne l'espéraient. En particulier l'inflation sous-jacente qui exclut l'énergie, l'alimentaire, l'alcool et le tabac, et qui a atteint 7,1% sur un an en mai, soit un sommet depuis mars 1992. Or, même si les effets de la flambée des prix de l'électricité et des carburants en 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine, commencent à s'estomper, c'est bien l'inflation sous-jacente que les banques centrales tentent de juguler, pour éviter un cercle vicieux de hausse des prix et des salaires.

Vers des taux à 6% ?

De quoi enclencher une nouvelle hausse des taux ? « Quelle que soit la décision [qui sera prise jeudi], le MPC (comité de politique monétaire de la BoE) a encore beaucoup de travail à faire pour ramener l'inflation sous-jacente sous contrôle », estime, en effet, Matthew Swannell, analyste à BNP Paribas, dans une note.

Le principal taux directeur de la BoE, actuellement à 4,50%, pourrait ainsi atteindre dès cette réunion 4,75 ou 5% pour tenter d'entraver la hausse des prix. Sur le marché, les investisseurs anticipent que les taux britanniques remonteront jusqu'à 6% d'ici la fin de l'année, alors qu'ils estiment que la Fed ne va pas remonter les siens et que ceux de la Banque centrale européenne (BCE) vont bientôt atteindre leur sommet. Si le 15 juin dernier, sa présidente, Christine Lagarde a annoncé un nouveau relèvement de ses taux, son ampleur était limitée à 25 points de base.

Pour le Royaume-Uni, ce serait donc la 13e hausse consécutive. L'institution pourrait même opter pour un relèvement plus marqué que lors des derniers mois, jugent les économistes, au risque d'aggraver la crise du coût de la vie pour les ménages britanniques.

Envol du coût de l'emprunt

Les hausses des taux de la Banque d'Angleterre commencent, en effet, à avoir des effets néfastes sur l'économie britannique. À commencer par le rendement des emprunts d'Etat à deux ans qui est monté lundi dernier à plus de 5%. Un sommet depuis 15 ans, preuve que le marché s'attend à ce que l'inflation persistante force la Banque d'Angleterre (BoE) à de nouveaux tours de vis. En outre, l'envol du coût de l'emprunt au Royaume-Uni pèse sur les finances du gouvernement. Il fait aussi monter les taux des crédits pour les entreprises et les particuliers, dont de nombreux crédits immobiliers à taux variable. Dans un marché britannique dominé par des emprunts de particuliers aux taux renégociés tous les deux à cinq ans, de nombreux propriétaires vont donc voir leurs versements mensuels s'envoler cette année.

Or, selon des analystes de Berenberg, « alors que l'économie britannique stagne presque depuis le printemps dernier, il faut s'attendre à ce que l'inflation des services et l'inflation sous-jacente » commencent bientôt à reculer. Selon eux, la BoE prend donc le risque d'aller trop loin dans le relèvement des taux. Un avis que ne semble pas partager le gouvernement britannique : « Nous n'hésiterons pas à soutenir la Banque d'Angleterre qui essaye de débarrasser notre économie de l'inflation », a ainsi assuré mercredi le ministre des Finances Jeremy Hunt. « Nous savons combien l'inflation élevée fait du mal aux familles et aux entreprises à travers le pays », a-t-il également déclaré, mercredi, persistant à promettre de « diviser par deux » l'inflation cette année.

Deux autres grandes banques centrales se réunissent ce jeudi : celle de Norvège, pays également confronté à une inflation têtue. L'institution pourrait ainsi relever ses taux de 0,25 et de 0,50 point de pourcentage. En Suisse, où l'inflation s'est rapprochée de l'objectif de la banque centrale en retombant à 2,2% en mai, la Banque nationale suisse (BNS) pourrait malgré tout relever ses taux de 0,25 point de pourcentage.

(Avec AFP)