Allemagne : le gouvernement anticipe 7% d'inflation en 2023

L'inflation allemande devrait reculer à 7% en 2023 et retomber en 2024 et lors des années suivantes. C'est ce qu'a estimé le ministre allemand des Finances Christian Lindner dans une interview accordée à Bild. « L'objectif demeure 2%. Ce doit être la principale priorité de la Banque centrale européenne et du gouvernement allemand », a-t-il déclaré, confirmant les précédentes prévisions qu'avait données cet automne le gouvernement du chancelier Olaf Scholz.

Ces prévisions à la baisse interviennent dans un contexte de léger recul de la hausse des prix, enregistrée en novembre à 10% pour la première fois depuis juin grâce à un ralentissement de la flambée des prix de l'énergie. « Elle reste à un niveau élevé, malgré une légère détente sur les prix de l'énergie », résume Georg Thiel, président de l'institut allemand de statistique Destatis, avec une moindre flambée des prix de l'énergie à 38,7% sur un an en novembre contre 43,0% en octobre.

S'attaquer à l'inflation énergétique

Alors que l'inflation reste tirée par les cours de l'énergie notamment le gaz et l'électricité, Christian Lindner a affirmé à Bild que l'Allemagne devait se doter d'une politique énergétique « objective » pour revenir à des prix de l'énergie abordable et permettre à l'Allemagne de protéger son industrie. Ce qui implique selon lui d'inclure les renouvelables, le nucléaire et la fracturation hydraulique dans son mix. Le gouvernement allemand a par ailleurs dégainé son plan d'aides aux ménages et aux entreprises de l'ordre de 200 milliards d'euros pour les aider à s'acquitter de leur facture d'énergie. Outre-Rhin, le moral des ménages est ainsi remonté pour le deuxième mois consécutif en décembre.

Néanmoins, les perspectives économiques du pays demeurent moroses pour 2023 avec une possible contraction du PIB du moteur économique de la zone euro privé de approvisionnement en gaz russe sur fond de guerre en Ukraine. L'Ifo, un institut économique de référence, prévoit une récession limitée à -0,1% contre -0,3% précédemment. Dans ces prévisions d'automne, le gouvernement allemand se basait sur une récession de -0,4%. Selon l'IfW Kiel, l'Allemagne pourrait toutefois l'éviter et tablait mi-décembre sur une croissance de « 0,3% » l'an prochain, après avoir prévu une récession de 0,7% il y a quelques mois. « La légère amélioration des perspectives s'explique par la hausse moins forte que prévu des prix de l'énergie (...) en raison notamment de l'intervention de l'État », assure l'institut IfW.