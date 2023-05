Allemagne : les cheminots appelés de nouveau à la grève pour de meilleurs salaires

Pour la troisième fois depuis fin mars, les cheminots allemands vont se mettre en grève. Le mouvement doit débuter ce dimanche 14 mai au soir à 22h00 locales (20h00 GMT) et s'achever dans la nuit de mardi à mercredi, ont indiqué ce jeudi les responsables du syndicat EVG, qui défend les intérêts de quelque 230.000 salariés d'une cinquantaine d'entreprises de transport ferroviaire dans le pays, dont la principale est l'opération national Deutsche Bahn.

Les responsables ont dénoncé « l'absence de progrès significatif » dans les discussions avec les employeurs. Ils exigent une augmentation de 12% sur douze mois pour ces salariés, ou une hausse minimum de 650 euros brut par mois, et jugent insuffisantes les propositions du patronat.

« La patience des salariés est maintenant vraiment à bout », a déclaré Cosima Ingenschay, responsable de la négociation collective à l'EVG. « Nous sommes obligés de faire grève pendant 50 heures pour montrer à quel point la situation est grave ».

Les précédents arrêts de travail, d'une durée de 24 heures, fin mars et en avril, avaient paralysé les transports ferroviaires dans la première économie européenne, touchant massivement la Deutsche Bahn.

Lire aussiFace à la grogne sociale, l'Allemagne accorde des hausses de salaire au secteur public

Grogne sociale générale en Allemagne

Cet appel à cesser le travail s'inscrit dans un contexte de forte mobilisation sociale en Allemagne, où les grèves pour les salaires se sont multipliées depuis le début de l'année, des écoles aux hôpitaux, en passant par la Poste.

Dans le secteur des services publics, les salariés de l'État et des communes ont obtenu, fin avril, après des discussions tendues ponctuées de débrayages, une augmentation progressive de leur rémunération pour compenser l'inflation. Dont une hausse de salaire de 5,5% à partir de mars 2024 et une prime anti-inflation de 3.000 euros.

Les records d'inflation enregistrés ces derniers mois dans le pays, avec un pic de 8,8% sur un an en octobre, ont tendu les négociations salariales annuelles dans les différents secteurs d'activité. Le niveau d'inflation a légèrement reculé en avril, à 7,2% sur un an après 7,4% en mars et 8,7% en février. Il ne devrait toutefois pas se calmer dans les mois à venir, les hausses de salaires récemment accordées devant continuer à l'alimenter.

Lire aussiAllemagne : le recul de l'inflation se poursuit grâce à l'accalmie des prix de l'énergie

(Avec AFP)