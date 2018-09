Brexit : Boris Johnson craint une victoire de Bruxelles à l'issue des pourparlers

Boris Johnson avait claqué la porte du gouvernement dans la foulée du ministre chargé du Brexit David Davis, en désaccord avec le "plan de Chequers" proposé par Theresa May. (Crédits : Reuters)

L'ancien ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson a critiqué une fois de plus les propositions de Theresa May pour le Brexit, estimant que Bruxelles sortira "victorieuse" des négociations avec Londres. D'autant plus que la Première ministre ne semble pas disposer de majorité au Parlement pour faire adopter un accord avec l'Union européenne.