Budget italien : le Sénat valide une loi de finance largement remaniée

Le Sénat italien a approuvé dimanche 23 décembre le projet de budget pour 2019 présenté par le gouvernement de Giuseppe Conte alors qu'approche la date butoir du 31 décembre pour que ce texte soit adopté par les deux chambres du parlement. Si le texte doit encore être approuvé par la Chambre des députés, dont le vote est attendu le 28 ou le 29 décembre le résultat est entériné. Par 167 voix pour, 78 contre et trois abstentions, les sénateurs ont voté la confiance sur le nouveau texte ayant trait au budget 2019 de l'Italie présenté, quelques heures plus tôt, par le gouvernement d'union de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et issu de plusieurs semaines de négociation avec la Commission européenne.

Cependant, le Parti démocrate (centre gauche) a promis de saisir le Conseil constitutionnel, dénonçant une "violence inouïe contre la démocratie représentative" dans la mesure où les sénateurs n'ont pas eu le temps d'étudier le texte sur lequel ils ont dû se prononcer. A la suite de l'accord conclu mercredi 19 décembre avec l'Union européenne (UE) pour éviter à l'Italie une procédure d'infraction pour déficit excessif, ce texte prévoit un déficit public à 2,04% du Produit intérieur brut (PIB) - contre 2,4% au départ - avec une prévision de croissance ramenée à 1% pour l'an prochain, au lieu de 1,5%.

Eviter les sanctions disciplinaires

Il doit permettre d'éviter une aggravation de l'énorme dette de l'Italie, qui dépasse les 130% de son PIB. Le bras de fer entre le gouvernement italien et les autorités européennes s'était engagé au début de l'automne quand Rome avait présenté un projet de budget prévoyant un déficit public à 2,4% du PIB, soit bien au-dessus du niveau sur lequel s'était engagé le gouvernement précédent (0,8%).

La Commission avait officiellement rejeté ce projet le 23 octobre, une première dans l'histoire de l'UE. L'accord conclu mercredi prévoit plusieurs milliards d'euros d'économies sur les deux mesures-phares du gouvernement : la réforme des retraites, voulue par la Ligue, et le revenu de citoyenneté, un revenu minimum en faveur des plus défavorisés, porté par le M5S. Les deux mesures seront lancées en avril.

