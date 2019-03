Buzyn, Dati, ... les élections européennes font-elles encore rêver les politiques ?

Pressentie pour figurer sur la liste LREM aux élections européennes, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affirmé mardi à l'Assemblée nationale qu'elle entendait "porter" son projet de loi de transformation du système de santé, qui doit être promulgué au plus tard cet été.

La ministre répondait au député (LR) Jean-Carles Grelier, qui lui avait demandé de "confirmer si (elle sera) bien au banc du gouvernement en première comme en seconde lecture pour l'examen de ce texte".

La liste LREM pour les élections européennes devrait être connue fin mars, à environ deux mois du scrutin du 26 mai. Mais le projet de loi santé devra encore être adopté au Sénat, puis sans doute repasser devant les deux chambres du Parlement avant sa promulgation, qui devra intervenir au plus tard durant l'été.

L'ancienne ministre Les Républicains Rachida Dati annonce cette semaine dans un entretien au Figaro qu'elle renonce à se présenter aux élections européennes pour réfléchir "très sérieusement" à une candidature aux élections municipales de 2020 à Paris.

"J'ai décidé de renoncer à briguer un nouveau mandat de députée européenne. Car la politique, ce sont des choix parmi ses combats. Et aujourd'hui mon choix, c'est Paris", déclare la maire du VIIe arrondissement de la capitale, qui est aussi députée européenne depuis 2009.

"À Paris, il est urgent de changer de politique et je proposerai de le faire. Je m'y engagerai sans hésitation. Quand on s'engage, on s'engage à fond! Je réfléchis très sérieusement à cette candidature", ajoute-t-elle.