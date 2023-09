Chine  : l'Italie déçue des retombées des Nouvelles routes de la soie

Seul pays du G7 à participer aux Nouvelle routes de la Soie, programme d'investissements massifs de Pékin, l'Italie se dit déçue par les résultats. Antonio Tajani, chef de la diplomatie, a souligné samedi, lors forum économique organisé par The European House - Ambrosetti à Cernobbio, sur les rives du lac de Côme que le partenariat « n'a pas produit les résultats que nous espérions ». En effet, a-t-il a ajouté, « les exportations de l'Italie vers la Chine en 2022 se sont montées à 16,5 milliards d'euros, celles vers la France à 23 milliards et celles vers l'Allemagne à 107 milliards ».

Cet ambitieux projet de Pékin, lancé sous l'impulsion du président Xi Jinping, vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées, d'aéroports ou de parcs industriels. L'accord italo-chinois se renouvelle automatiquement en mars 2024 à moins que l'Italie ne décide d'en sortir d'ici fin 2023. « Nos décisions n'affecteront pas nos relations avec la Chine, que nous voulons positives et gagnant-gagnant pour l'Italie et la Chine. Je m'y rendrai dans cet esprit », a insisté Antonio Tajani au cours d'un point presse. Le ministre se rend ce dimanche à mardi à Pékin pour rencontrer les autorités chinoises et préparer une visite envisagée de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni en octobre destinée, selon des experts, à formaliser le retrait de l'Italie du projet.

Un retrait déjà « accepté » par les autorités chinoises

Son ministère a précisé samedi qu'il s'entretiendrait notamment avec son homologue Wang Yi et le ministre du Commerce Wang Wentao. Ce retrait italien du projet a « déjà été accepté en principe par les autorités chinoises ». La Première ministre Meloni en fera « l'annonce officielle lors de son voyage à Pékin, attendu à la mi-octobre, en signe de respect pour les dirigeants chinois », analyse dans une note Lorenzo Codogno, ancien économiste en chef du Trésor italien. Le Parlement italien, a aussi souligné le ministre, « devra faire une évaluation et décider de renouveler ou non notre participation à ce projet ». « Nous voulons avec la Chine un rapport solide en sachant bien que c'est un partenaire mais aussi un concurrent, un rival systémique », a-t-il dit, regrettant notamment que « les Européens aient laissé trop d'espace aux intérêts chinois » en Amérique du sud.

Un accord déjà gelé par Mario Draghi

Le prédécesseur de Giorgia Meloni, Mario Draghi, qui avait pris ses fonctions en février 2021, avait gelé l'accord et utilisé le droit de blocage du gouvernement dans les secteurs jugés stratégiques pour empêcher tout investissement de haut niveau des sociétés chinoises en Italie. En 2019, déjà, au moment de la signature d'un protocole d'accord « non contraignant », Michele Geraci, alors secrétaire d'Etat italien à l'Economie déclarait « être bien conscient qu'au-delà de l'opportunité, il y a aussi un risque ». Les exportation italiennes vers l'Empire du milieu ne dépassaient pas alors qu'elles représentaient sept fois plus pour l'Allemagne.

(Avec AFP)