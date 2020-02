Elargissement de l'UE : Macron plus souple sur l'Albanie et la Macédoine

"On attend tous un rapport de la Commission européenne au mois de mars sur les deux pays", a déclaré le président devant la conférence annuelle de Munich sur la sécurité. "Nous devons voir ce que la Commission va dire sur l'état des avancées attendues", a-t-il ajouté et, "en fonction de cela (...) si les résultats sont positifs et que la confiance est établie, nous devons pouvoir ouvrir ensuite des négociations".

Plusieurs Etats contre l'ouverture

M. Macron a toutefois refusé l'idée d'un blocage purement français dans cette affaire. "Je salue le grand courage qui consiste à se cacher derrière la France quand il y a un désaccord mais je peux vous dire que plusieurs Etats étaient contre l'ouverture des négociations avec la Macédoine et l'Albanie", a-t-il dit.

Le sujet est bloqué depuis plusieurs semaines, ce qui suscite à la fois l'irritation des deux pays concernés des Balkans mais aussi l'irritation de partenaires européens de la France, comme l'Allemagne, favorable à l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans.

Procédure plus stricte

La Commission européenne a soumis récemment une procédure d'adhésion à l'UE plus stricte et réversible afin de répondre aux conditions posées par la France au sujet de ces deux pays, avant un sommet sur les Balkans en mai.

Et Paris attend par ailleurs un rapport sur la réalité des réformes demandées à ces pays. Le sujet doit être discuté par les 27 pays de l'UE le 25 février au cours d'une réunion des ministres des affaires européennes de l'UE à Bruxelles.

La proposition ne modifie pas les règles pour l'adhésion. Mais elle sera fondée sur le mérite et soumise à des conditions. Outre la Macédoine du Nord et l'Albanie, quatre autres pays des Balkans occidentaux - Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro et Serbie - aspirent à adhérer à l'UE.