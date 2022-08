Emploi : en Europe, le taux de chômage se maintient à un niveau historiquement bas

INFOGRAPHIE. Malgré une inflation galopante et une guerre sur son continent, l'économie européenne affiche encore un indicateur qui prouve qu'elle résiste. Après la publication vendredi des chiffres positifs de la croissance de la zone euro (0,7% au second semestre), l'institut Eurostat publie ce lundi le taux de chômage au sein de la zone pour le mois de juin. Pour le deuxième mois consécutif, il se maintient à un niveau historiquement bas : 6,6% pour les 19 pays partageant l'euro et 6 % pour l'ensemble de l'Union européen, annonce l'institut.

Sur un an en juin, le taux de chômage a baissé de 1,3 point dans la zone euro et de 1,2 dans l'Union européenne. En termes absolus, quelque 12,93 millions d'hommes et de femmes restaient sans emploi dans les 27 pays de l'UE, dont 10,92 millions dans les 19 pays partageant la monnaie unique (et 12,882 millions un an plus tôt).

Quelques nuances toutefois : chez les jeunes (moins de 25 ans) le taux de chômage a augmenté en juin de 0,4 point par rapport à mai dans la zone euro et de 0,3 point dans l'Union européenne, pour s'établir à 13,6% dans l'UE et dans la zone euro.

Chez les femmes, le taux de chômage s'est établi à 6,4% dans l'UE, et à 7% au sein de la zone euro, sans changement par rapport aux taux enregistrés en mai 2022. Chez les hommes, il était de 5,7% dans l'UE en juin et de 6,2% dans la zone euro. Des taux là encore identiques par rapport à ceux enregistrés le mois précédent.

La France au dessus de la moyenne européenne

Derrière ces moyennes, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Les taux de chômage les plus bas ont été enregistrés en République tchèque (2,4%), en Pologne (2,7%) et en Allemagne (2,8%), malgré une économie qui a fortement ralenti au second trimestre. A l'inverse, l'Espagne a enregistré le taux le plus élevé à 12,6% en juin, avec, la Grèce (12,3%). Suivent ensuite l'Italie (8,1%) la Suède (7,6%). La France situe juste en dessous, mais au dessus de la moyenne européenne, avec 7,2% de la population active au chômage, selon les données d'Eurostat.

Pour rappel, le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs en pourcentage de la population active. Les chiffres d'Eurostat sont basés sur la définition du chômage du Bureau international du travail (BIT). Sont considérées comme chômeurs les personnes sans emploi qui ont activement cherché du travail au cours des quatre semaines précédentes et sont disponibles pour commencer à travailler dans les deux prochaines semaines.

Parmi les conséquences de ce taux historiquement bas, les pays font face à des tensions de recrutement. En effet, de nombreux secteurs peinent à trouver de la main d'œuvre, comme dans l'hôtellerie-restauration ou encore les transports. La situation est similaire aux Etats-Unis, où le taux de chômage, à 3,6%, est tout proche de son niveau pré-pandémique, qui était le plus bas depuis 50 ans, et les employeurs peinent toujours à recruter.