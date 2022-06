La réunion en urgence de la BCE, juste avant la Fed, fait bondir les Bourses européennes

[Article publié le 15.06.2022 à 9:31, mis à jour à 10:00 avec Bourses]

Que compte décider la Banque centrale européenne dans un contexte de flambée de l'inflation et de durcissement des conditions de financement des dettes souveraines dans la zone euro ? La BCE tient ce mercredi matin une réunion exceptionnelle, le jour où les marchés s'attendent à une hausse spectaculaire des taux par la Fed, et une semaine après avoir annoncé un resserrement de sa politique monétaire pour combattre l'inflation qui s'est accompagnée d'un écart accru des coûts d'emprunt entre les Etats de la zone euro.

Contenir le risque de fragmentation sur le marché de la dette souveraine

"Le Conseil des gouverneurs tiendra une réunion ad hoc mercredi pour discuter des conditions actuelles du marché", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la BCE. Les responsables de la BCE ont déjà martelé qu'ils étaient prêts à intervenir d'urgence si le risque de fragmentation sur le marché de la dette souveraine prenait de l'ampleur mais beaucoup d'observateurs ont déploré l'absence de solution concrète présentée par l'institution.

"Il ne fait aucun doute que, si et quand cela est nécessaire, nous pouvons et nous allons concevoir et déployer de nouveaux instruments pour assurer la transmission de la politique monétaire et donc notre mandat principal de stabilité des prix", avait notamment déclaré mercredi Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, dans un discours prononcé à Paris.

Avant d'imaginer un nouvel outil de soutien monétaire, comme elle l'a fait durant la crise des dettes souveraines ou la pandémie, la BCE peut agir pour contenir les spreads en calibrant le réinvestissement des obligations arrivant à échéance dans son énorme portefeuille d'actifs acquis ces dernières années, a rappelé Mme Schnabel.

Depuis l'annonce du resserrement monétaire de la BCE, les taux d'intérêt des emprunts d'Etat flambent dans la zone euro. Surtout, les taux sur les dettes publiques des pays dits "périphériques", jugés plus fragiles, ont augmenté beaucoup plus que les taux allemands. Le rendement sur l'emprunt italien a dépassé lundi les 4%, un niveau remontant à fin 2013. L'écart entre le taux 10 ans de l'Allemagne, qui fait référence, et celui de l'Italie a atteint ses plus hauts niveaux depuis mai 2020 et la première vague de Covid (bien qu'il reste encore loin de ceux atteints lors de la crise de la dette en zone euro).

Détente sur le marché de la dette souveraine et bond des Bourses européennes

Mais mercredi matin, après l'annonce surprise d'une réunion exceptionnelle de la Banque centrale européenne, le marché de la dette souveraine se détendait franchement: vers 07H45 GMT, le rendement italien de maturité 10 ans (à 3,93%) redescendait sous le seuil des 4%, un niveau franchi lundi et remontant à fin 2013.

La réunion surprise de la BCE de ce mercredi intervient le jour même d'une autre décision très scrutée de la Réserve fédérale américaine. La Fed doit annoncer ce mercredi une nouvelle hausse des taux qui pourrait être plus forte qu'attendue, dans un contexte de hausse des prix qui continue d'accélérer fortement malgré déjà deux hausses des taux depuis mars dernier.

Eurostoxx 50, Euronext 100, FTSE 100, CAC 40, DAX, SBF120, BEL 20... les indices européens ont ouvert en forte hausse mercredi après l'annonce d'une réunion exceptionnelle dans la matinée de la banque centrale de la zone euro, exposée à un risque de fragmentation financière, et avant le verdict dans la soirée de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur son resserrement monétaire.

À 9 heures, la Bourse de Paris a rebondi de 1,22% et celle de Francfort de 1,32% après six séances de baisse consécutives. Londres reprenait 0,65% peu après l'ouverture.

(avec AFP)