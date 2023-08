Italie : le chômage recule un peu plus à 7,4%, au plus bas depuis 2009

La décrue du chômage se poursuit de l'autre côté des Alpes à des niveaux jamais vu depuis la crise de la fin des années 2000, exception faite de l'année 2020 de pandémie. Le taux de chômage en Italie a de nouveau reculé en juin par rapport au mois précédent, perdant 0,2 point par rapport au mois précédent à 7,4%, d'après les estimations provisoires publiées ce mardi par l'Institut national des statistiques (Istat). « Le taux de chômage endémique du pays, de ses plus jeunes en particulier, n'a jamais été aussi bas depuis 2009 », explique l'économiste Véronique Riches-Flores dans une note publiée fin juillet.

Parmi les jeunes de 15 à 24 ans, le chômage a baissé de 0,4 point à 21,3%, tout en restant très élevé. Parmi les femmes, le taux de chômage a reculé de 0,3 point à 8,5% en juin, demeurant à un niveau nettement plus élevé que celui des hommes, qui diminue de 0,1 point à 6,5%. Le nombre de personnes à la recherche d'un travail se replie de 2,3% en juin par rapport à mai, ce qui représente quelques 44.000 demandeurs d'emploi en moins. Le taux d'emploi général de la population active en Italie remonte, gagnant 0,2 point à 61,5%.

Le chômage recule, mais reste plus élevé qu'ailleurs en Europe

Le taux de chômage en Italie reste toutefois supérieur à celui de la zone euro, qui est resté stable en juin à 6,4% de la population active, comme en avril et mai, selon des données d'Eurostat publiées ce mardi. L'indicateur se situe à son plus bas niveau depuis que l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série, en avril 1998, pour les pays ayant adopté la monnaie unique européenne. Eurostat avait initialement prévu pour avril et mai un taux de 6,5% avant de réviser en baisse ses chiffres. Pour l'ensemble de l'Union européenne, il s'est élevé à 5,9% en juin, stable par rapport à avril (chiffre révisé) et à mai.

Néanmoins, la situation de l'emploi s'améliore depuis dans la Péninsule, sur fond d'une meilleure résistance de l'économie italienne à un contexte économique morose. L'Italie affiche de meilleures performances économiques que la zone euro, tombée en récession technique, ce qui conforte la coalition des droites gouvernée par Giorgia Meloni depuis près d'un an. Au-delà du taux de chômage, les profits des sociétés italiennes dépassent de 15% leur niveau d'avant la pandémie. Ces indicateurs dans le vert se reflètent dans l'indice de la Bourse de Milan, en hausse de 22% depuis le début de l'année, mieux que le S&P500 et tous les autres marchés européens.

Recul surprise du PIB au deuxième trimestre

L'Italie profite de la chute de l'euro qui favorise le rebond des exportations industrielles, dont les prix sont rendus plus compétitifs, pour réussir un rattrapage post-Covid plus rapide que les exportations françaises ou allemandes. La Botte a également bénéficié du retour des touristes extra-européens après la pandémie et de l'attrait d'un taux de change favorable.

Ce recul du taux de chômage intervient dans un contexte de baisse de l'activité économique en Italie. Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,3% au deuxième trimestre par rapport au précédent, sur fond de hausse des taux d'intérêt qui a freiné les investissements. Si l'agriculture, la sylviculture, la pêche et l'industrie ont vu leur activité diminuer, celle des services a « légèrement augmenté », a expliqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat). Le gouvernement de Giorgia Meloni anticipe toujours une hausse du PIB de 1% sur l'ensemble de l'année 2023. Le Fonds monétaire international (FMI) a lui relevé de 0,4 point, à 1,1%, sa prévision de croissance pour l'Italie.

En Allemagne, le nombre de chômeurs augmente, le chômage recule Le taux de chômage en Allemagne a légèrement diminué en juillet, mais le ralentissement de l'activité pèse sur le marché du travail, a indiqué mardi l'Agence pour l'emploi. Le taux de chômage a atteint 5,6% en données corrigées des variations saisonnières (CVS), soit 0,1 point de moins qu'en juin. Au total, il y avait 4.000 chômeurs en moins en juillet par rapport au mois de juin, toujours en données CVS. Mais en données brutes, le nombre de chômeurs augmente de 62.000, à 2,61 millions de personnes au total. Et par rapport à juillet 2022, le chômage a augmenté de 0,3 point, avec 147.000 chômeurs en plus. « L'emploi augmente, mais la croissance s'essouffle. La demande de main-d'œuvre dans les entreprises reste prudente », a commenté la présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi, Andrea Nahles, dans un communiqué.

