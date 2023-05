Italie : le gouvernement débloque deux milliards d'euros d'aide aux zones inondées

La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a annoncé une aide de « plus de deux milliards d'euros » à l'Émilie-Romagne, région du nord-est touchée la semaine dernière par des inondations sans précédent qui ont fait 14 morts et d'importants dégâts matériels. Pour trouver une telle somme, le pays - l'un des plus endetté d'Europe - va augmenter temporairement le prix d'entrée des musées et ponctionner la loterie d'État.