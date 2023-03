Allemagne : le changement climatique pourrait coûter près de 1.000 milliards d'euros d'ici à 2050

Le changement climatique aura un coût, mais comment l'établir précisément ? Dans une étude commandée par le gouvernement allemand, on apprend que la multiplication d'événements météorologiques extrêmes pourrait coûter près de 910 milliards d'euros à l'Allemagne d'ici 2050, selon les trajectoires actuelles.

Ce chiffre n'est qu'une « estimation basse » des répercussions possibles, a commenté le ministère de l'Economie et du Climat, dans la mesure où la modélisation utilisée pour l'étude ne prenant en compte qu'une partie des conséquences du réchauffement.

Et tout n'a pas été comptabilisé

Ainsi, les décès supplémentaires, la dégradation de la qualité de vie et l'extinction de nombreuses espèces d'animaux et de végétaux n'ont pas été comptabilisés, « malgré leur importance primordiale », ajoute le ministère. Les coûts réels engendrés du changement climatique devraient donc être « significativement supérieurs » à ceux qu'avance l'étude.

Dans le meilleur des scénarios d'un « changement climatique faible », les coûts n'atteindraient que 280 milliards d'euros, au cas où aucune mesure d'adaptation n'est prise face à l'augmentation des températures. Le rapport exhorte le gouvernement à prendre des mesures comme le développement de variétés de plantes résistantes au changement climatique, un meilleur système d'irrigation ou l'investissement dans la recherche publique.

145 milliards de coûts subis de 2000 à 2021

L'étude assure que de telles initiatives pourraient « entièrement » compenser les coûts d'un « changement climatique faible » et atténuer jusqu'à 60% du scénario le plus sévère. Le secrétaire d'Etat allemand à l'Economie et au Climat, Stefan Wenzel, a réagi en rappelant la nécessité d'une « politique climatique ambitieuse » ajoutant que « le changement climatique a déjà des conséquences économiques importantes, qui peuvent s'aggraver ».

Sur les décennies précédentes, le rapport pointe que l'Allemagne a déjà subi 145 milliards d'euros de dépenses liées au climat entre 2000 et 2021, avec plus de la moitié depuis 2018.

Pour la seule année 2021, des inondations catastrophiques ont frappé le pays, synonymes de 40 milliards d'euros de dommages selon l'étude. De tels dégâts pourraient désormais « se produire de plus en plus fréquemment ». L'Allemagne pourrait même, « d'ici le milieu du siècle », supporter des coûts similaires « chaque année ».

