L'Europe s'engage sur une aide de 18 milliards d'euros à l'Ukraine en 2023

Face à la stratégie de guerre longue sur laquelle Vladimir Poutine s'est engagé, l'Union européenne entend assurer « un flux d'argent prévisible et stable ». Mais l'apport européen est loin de pouvoir couvrir les conséquences du conflit. Kiev estime de son côté les dommages causés à « plus de 750 milliards de dollars ». Et l'Europe doit aussi potentiellement anticiper un « nouveau tsunami migratoire ».