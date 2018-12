L'Union européenne s'accorde sur une réduction de 30% des émissions de C02 des camions

Réunis pour un conseil des ministres de l'Environnement à Bruxelles, les ministres de l'Environnement de l'Union européenne (UE) se sont mis d'accord, ce jeudi, sur un objectif contraignants de réduction de 30% des émissions de dioxyde de carbone (CO²) issu des camions et des autocars neufs d'ici à 2030, a annoncé la présidence autrichienne de l'UE.

En plus de se fixer un objectif intermédiaire de 15% d'ici à 2025, les 28 Etats membres soutiennent également une clause de révision en 2022 qui prévoit la possibilité d'introduire de nouveaux objectifs pour 2035 et 2040. "Le programme permettra d'économiser environ 54 millions de tonnes de CO2 entre 2020 et 2030. Cela correspond aux émissions annuelles totales de CO2 de la Suède", a souligné sur Twitter la ministre autrichienne de l'Environnement Elisabeth Köstinger.

Les camions responsables d'un quart des émissions de C02 de l'UE

Les ministres sont parvenus à un compromis en dépit de divergences entre des pays tels que la Suède, qui réclamaient une réduction plus importante, et d'autres comme l'Allemagne qui ont un important secteur automobile.Les négociations vont pouvoir commencer, en début d'année prochaine, pour trouver un compromis avec le Parlement européen qui, plus ambitieux, vise un objectif de 35% de réduction d'ici 2030.

Mi-novembre, les eurodéputés s'étaient prononcés à une courte majorité pour défendre des objectifs de réduction de 20% d'ici 2025 et de 35% d'ici 2030. C'est la première fois que l'UE va se doter de limites pour les émissions de CO2 des camions à la différence de pays comme les Etats-Unis, la Chine, le Japon et le Canada. Selon les données du Parlement européen, les camions représentent près du quart des émissions des Vingt-Huit qui trouve sa source dans l'activité de transports (les poids lourds ont été responsables en 2016 de 27% des émissions de CO2 du transport routier et de presque 5% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne).

Les constructeurs européens évoquent de possibles destructions d'emplois

Pratiquer des coupes dans ce secteur, le seul dont les émissions continuent d'augmenter, doit aider en principe l'UE à atteindre son objectif d'une réduction des gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990, conformément à l'accord de Paris sur le climat L'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea) avait milité pour une réduction des émissions des poids lourds bien inférieure, de 7% d'ici 2025 et de 16% d'ici 2030.

Elle explique que les possibilités d'électrifier les camions sont bien moindres que pour les automobiles et que cela ne peut marcher que sur de courtes distances intra-citadines et non pas pour le transport routier proprement dit. MAN, filiale poids lourds de Volkswagen, a déjà fait savoir que les nouvelles normes d'émission de CO² coûteraient des dizaines de milliers d'emplois.

