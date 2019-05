LIVE Soirée électorale Européennes 2019

DIRECT DES 19H

Présentée par Olivier Duhamel, cette soirée sera ponctuée de discussions et débats autour des résultats de l'élection. Divers intervenants européens seront présents lors de ce débat, notamment Frédéric Mion, Enrico Letta, Cornelia Woll, Bruno Cautrès, Loïc Azoulai, Christian Lequesne, Marc Lazar, Jacques Rupnik ... (Sciences Po) ; Henrik Enderlein (Hertie School of Governance de Berlin) ; Eliška Tomalová, Michel Perottino (Charles University in Prague).

Avec comme partenaires universitaires :

Sciences Po Paris

Bocconi University à Milan

Central European University à Budapest

Charles University à Prague

Hertie School of Governance à Berlin

London School of Economics à Londres

National School of Political Studies and Public administration à Bucarest

Stockholm School of Economics à Stockholm

(source ARTE)

PARLEMENT EUROPEEN 2019 - Projection en sièges

Source European Elections Stats. @ee_stats

En France, le RN de Le Pen en tête

devant la formation du président Macron

Le parti de Marine Le Pen est arrivé en tête des élections européennes en France, devant la liste rassemblant le parti d'Emmanuel Macron et le Modem. Les Verts, à 13%, devancent LR à 8%. La France Insoumise serait au coude-à-coude avec la liste PS-Place publique autour de 6,5%.

Le Rassemblement national est arrivé ce dimanche 26 mai en tête des élections européennes en France, devant l'alliance La République en marche (LREM)-Modem, avec plus de 24% des voix, selon les premières estimations d'Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNEWS et Sud Radio.

La liste Europe Ecologie-Les Verts, conduite par Yannick Jadot, réalise une percée que les sondages n'avaient pas anticipée, avec 13%, ce qui la place en troisième position. Les Républicains, emmenés par François-Xavier Bellamy sont quatrièmes, avec 8%, à plusieurs points des intentions de vote dont ils étaient crédités durant la campagne.

La liste Parti socialiste-Place publique, menée par Raphaël Glucksmann, et celle de La France insoumise (LFI), avec Manon Aubry comme tête de liste, sont au coude-à-coude, à 6,5% et 6,3% respectivement.

Les autres listes sont sous le seuil des 5% nécessaire pour avoir des élus au Parlement européen, notamment celles de Nicolas Dupont-Aignan (3,5%), de Benoît Hamon (3%), du communiste Ian Brossat (2,5%) et du centriste Jean-Christophe Lagarde (2,4%).

Intervention de Jordan Bardella (RN)

Intervention de Laurent Wauquiez (LR)

Intervention de Yannick Jadot (Verts)

Intervention de Marine Le Pen (RN)

Intervention de Edouard Philippe (gouvernement)

Intervention de Nathalie Loiseau (LREM)

(sources AFP, LCI et Reuters)

Le taux de participation en hausse à plus de 50% en Europe

Les taux de participation pour les élections européennes sont "les plus élevés en 20 ans", avec une estimation de 51% pour les 27 pays de l'UE, sans le Royaume-Uni, a annoncé dimanche le Parlement européen.

Le taux de participation affiné en incluant le Royaume-Uni pourrait se situer entre 49 et 52%, a indiqué le porte-parole du Parlement Jaume Duch.

De fortes hausses, supérieures à 10 points de pourcentage ont été enregistrées en Espagne, en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, selon les estimations. La participation est également en hausse en Allemagne et en France.

(source AFP)

En Allemagne, les Verts doublent leur score, derrière la CDU

Les Verts allemands ont doublé leur score lors des élections au Parlement européen dimanche, arrivant en seconde position derrière les conservateurs de la CDU/CSU lors d'un scrutin marqué par l'effondrement de la gauche sociale-démocrate.

Avec 22% des voix, le parti écologiste s'impose comme le premier rival du parti de la chancelière Angela Merkel et ses alliés bavarois, qui terminent certes en tête avec 28% mais accusent un recul de huit points par rapport aux élections européennes de 2014.

La chute est encore plus sévère pour leurs partenaires au sein de la coalition gouvernementale, les sociaux-démocrates du SPD, qui perdent 12 points à 15,5%.

Le parti anti-immigration Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) gagne de son côté près de 3,5 points mais il plafonne à 10,5%.

(source Reuters)