Pologne : le blocus des agriculteurs à la frontière n'impacte pas les livraisons d'armes à l'Ukraine selon Kiev

Depuis des semaines, les agriculteurs polonais bloquent des routes et des points de passage de la frontière avec l'Ukraine. Ils protestent contre la concurrence de leur voisin qui pèse sur leurs revenus et qu'ils trouvent injuste, l'Ukraine bénéficiant d'un assouplissement des règles douanières de l'UE en raison de l'invasion russe. La situation a empiré courant février avec au moins quatre incidents au cours desquels des agriculteurs polonais ont déversé des céréales ukrainiennes depuis des camions et des trains de marchandises.

Les autres types de livraison n'auraient à ce jour pas été impactées. En effet, selon le Premier ministre ukrainien, les livraisons occidentales, essentielles pour l'effort de guerre de Kiev face à la Russie, « sont acheminées vers l'Ukraine sans entrave ».

« Malgré les protestations des routiers et des agriculteurs polonais, il n'y a eu aucun cas de blocage de livraison d'armes et d'équipements militaires, d'aide humanitaire ou de carburant à l'Ukraine », a indiqué Denys Chmygal, lors d'une conférence de presse ce lundi 4 mars.

Pour autant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ce dimanche soir à « trouver une solution à la situation à la frontière polonaise », qui a « dépassé les limites depuis longtemps ».

L'interdiction des exportations agricoles russes comme front commun

L'Ukraine et la Pologne ont toutefois une bataille commune : l'interdiction des exportations de produits agricoles et alimentaires russes et biélorusses. Le Premier ministre ukrainien a déploré ce lundi que la Russie continue d'exporter sa production agricole vers l'Union européenne. Citant les statistiques d'Eurostat, il a souligné que les importations par l'UE de produits agricoles et agroalimentaires russes ont augmenté, passant de 4,9 millions de tonnes en 2022 à 5,1 millions de tonnes au cours des onze premiers mois de 2023.

« Comment se fait-il qu'en pleine invasion à grande échelle, dans un contexte de sanctions et de menaces de la part de la Russie à l'égard de l'Europe, ses importations vers l'UE augmentent ? », a-t-il interrogé. « Nous devons chercher un mécanisme (...) et nous appelons la Commission européenne à trouver ce format » pour bloquer les importations russes et bélarusses [biélorusses, ndlr], a-t-il ajouté.

Un sujet sur lequel s'est justement exprimé ce lundi matin son homologue polonais. Donald Tusk a fait savoir qu'il appellera son Parlement à adopter une résolution « demandant à la Commission européenne d'imposer des sanctions complètes » aux produits agricoles et alimentaires russes et biélorusses qui ne font pas déjà l'objet d'un embargo européen. Selon lui, une décision commune de l'UE serait « plus efficace » pour « protéger les marchés agricoles et alimentaires européens, lituaniens et polonais » et « débloquer totalement les possibilités d'exporter les produits agricoles et alimentaires ukrainiens vers des pays tiers ».

Cette mesure a d'ailleurs déjà été prise par la Lettonie. Elle a en effet récemment interdit l'importation de denrées alimentaires, de produits de la pêche et de fourrages en provenance de la Russie et de Biélorussie, y compris via des pays intermédiaires.

(Avec AFP)