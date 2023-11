Pour le gouverneur de la Banque de France, « la hausse des taux, c'est fini » !

[Article publié le jeudi 9 novembre à 10H17 et mis à jour à 10H36] Alors que depuis juillet 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a entrepris de resserrer sa politique monétaire pour faire face à une inflation qui, à son plus haut un an plus taux dépassait la barre des 10%, le gouverneur de la Banque de France voit désormais la fin de ce cycle de hausse des taux.

François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a ainsi jugé ce jeudi 9 novembre que les taux d'intérêt de la BCE n'allaient plus progresser « sauf choc » et « sauf surprise ».

« Nous sommes en train de gagner la bataille contre l'inflation et sauf surprise, sauf choc, la hausse de nos taux directeurs, c'est fini », a-t-il déclaré dans un discours, ajoutant toutefois qu'il était « trop tôt pour parler de baisser ».

« Je ne dis pas nous avons déjà gagné » la bataille contre l'inflation, a-t-il encore nuancé, se disant néanmoins convaincu que « nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025 », un seuil synonyme de stabilité des prix pour assurer l'équilibre de l'économie, la principale mission de la BCE. « Ceci vaut pour la France comme pour la zone euro », a-t-il ajouté.

Ralentissement de l'inflation

Pour rappel, l'institution monétaire a gardé ses taux inchangés lors de la dernière réunion de politique monétaire. Le 26 octobre, elle a ainsi indiqué maintenir sa fourchette de taux d'intérêt directeurs entre 4% et 4,75% - soit leur niveau le plus élevé depuis la création de l'euro, en 1999 - après les avoir augmentés de 0,25 point de base en septembre pour la dixième fois consécutive.

Un assouplissement permis par le ralentissement de l'inflation. En octobre, son taux au sein de la zone euro (les vingt pays à avoir adopté la monnaie unique) a, en effet, chuté à 2,9% sur un an, soit son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, selon Eurostat. Il était de 4,3% sur un an en septembre et de 5,2% en août.

Risque de récession

Autre signe pouvant influer sur la décision de la BCE : la contraction de la croissance au troisième trimestre, particulièrement visible chez certains Etats, à l'instar de l'Allemagne. Cette dernière a vu son PIB se contracter de 0,1%, selon une première estimation dévoilée fin octobre, évitant néanmoins la récession grâce à une révision à la hausse des chiffres des trimestres précédents.

De son côté, l'Italie a vu son économie stagner au troisième trimestre, échappant elle aussi de justesse à la récession après une baisse de 0,4% au deuxième trimestre, sur fond de hausse des taux d'intérêt qui freine toujours la demande intérieure.

Un répit que n'a pas eu l'Autriche qui est, elle, entrée en récession avec un PIB en chute de 0,6% après un recul de 0,8% le trimestre précédent.

La République tchèque (-0,3%), l'Estonie (-0,2%), la Lituanie (-0,1%), le Portugal (-0,2%) mais aussi l'Irlande (-1,8%) ont également vu leur économie se replier. L'Espagne a vu son PIB ralentir (+0,3%) sur fond de résultats décevants de son commerce extérieur.

Sur l'ensemble de l'Union européenne, le PIB était en légère hausse de 0,1%. Si bien que le spectre de la récession continue de planer sur la zone euro pour 2024.

Ne pas « fermer la porte à une nouvelle hausse »

« Le remède » de la hausse des taux « n'est pas agréable » mais « il est efficace », a, en effet, admis François Villeroy de Galhau, ce jeudi. Mais tous les responsables de la politique monétaire de la zone euro ne partagent pas les prévisions du Français concernant de futures hausses de taux. Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a ainsi demandé la semaine passée de ne pas « fermer la porte à une nouvelle hausse » des taux d'intérêt sur le chemin potentiellement instable pour ramener l'inflation à 2%.

« Après une longue période d'inflation élevée, les anticipations d'inflation sont fragiles et de nouveaux chocs du côté de l'offre peuvent les déstabiliser, menaçant la stabilité des prix à moyen terme », a-t-elle estimé.

De son côté, Luis de Guindos, vice-président de l'institution, a toutefois jugé ce jeudi que le maintien des taux à leur niveau actuel « va contribuer de manière significative à la baisse de l'inflation » vers le niveau ciblé.

Il a notamment relevé dans une interview publiée sur le site de la BCE que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire la hausse des prix hors énergie et produits frais notamment, « s'est calmée ». « Nous avons passé le pic de cette inflation sous-jacente », a également jugé François Villeroy de Galhau.

Une nouvelle hausse n'est pas exclue par la Fed

Du côté de la banque centrale américaine (Fed), qui a, elle aussi, décidé de maintenir ses taux à leur niveau actuel - entre 5,25 à 5,50% et ce depuis juillet - un nouveau tour de vis n'est pas non plus à exclure. En témoignent les propos, de Michelle Bowman, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, lors d'une conférence devant des banquiers à Columbus (Ohio) le 7 novembre.

« Je m'attends toujours à ce que nous devions relever encore les taux pour ramener l'inflation à notre objectif de 2% », a-t-elle déclaré, se disant « prête à soutenir » cette option « lors d'une prochaine réunion si les données disponibles indiquent que les progrès en matière d'inflation sont au point mort ou sont insuffisants pour ramener l'inflation à 2% ».

Aux Etats-Unis, l'inflation s'est établie à 3,4% en rythme annualisé en septembre, selon l'indice PCE, privilégié par la Fed. Si elle s'est stabilisée par rapport au mois précédent, elle a nettement diminué par rapport au pic de 9,1% sur un an qui avait été enregistré en juin 2022.

