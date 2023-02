Qatargate  : l'eurodéputé belge Marc Tarabella interpellé par la police

Nouvelle révélation dans l'affaire des eurodéputés soupçonnés d'avoir été corrompu par des puissances étrangères dans des dossiers liés au Qatar. Marc Tarabella, élu socialiste belge de 59 ans, domicilié dans la région de Liège, a été emmené pour être entendu dans les locaux de la police judiciaire fédérale à Bruxelles. Il avait lui-même voté la semaine dernière la levée de son immunité parlementaire, se disant prêt à répondre aux questions des enquêteurs.

Lire aussi« Qatargate » : Doha contre-attaque face au Parlement européen

A l'issue de cette garde à vue, qui ne peut excéder 48 heures, il pourrait être présenté au juge d'instruction chargé de l'enquête. Parallèlement à l'interpellation, plusieurs bureaux de la mairie d'Anthisnes) - où il occupe le poste de bourgmestre - ont été perquisitionnés, a précisé le parquet fédéral. Une autre perquisition a également ciblé « un coffre bancaire situé à Liège » lui appartenant.

Le nom de Marc Tarabella, élu passionné de football qui s'est beaucoup exprimé au Parlement européen sur le sujet de l'organisation de la Coupe du monde 2022 par le Qatar, était apparu très tôt quand ce scandale a éclaté le 9 décembre. Dès le lendemain, le 10 décembre, son domicile à Anthisnes avait été perquisitionné, en présence de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, comme l'exige la loi pour un eurodéputé belge. Mais aucun argent liquide n'avait été découvert, et il n'avait pas été interpellé.

« Il y a eu des progrès, il faut le reconnaître (...) le discours unilatéralement négatif m'apparaît préjudiciable à l'évolution des droits dans l'avenir au Qatar, » avait affirmé l'eurodéputé. Sept ans plus tôt, en 2015, Marc Tarabella avait qualifié « d'erreur de casting » l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a rappelé la presse belge. L'élu belge fustigeait alors le manque de transparence de la Fifa dans cette attribution. L'élu a nié avoir reçu « argent ou cadeaux en échange de (ses) opinions politiques ». Les autorités du Qatar et du Maroc ont également vivement démenti ces soupçons de corruption.

Lire aussiLa lutte contre la corruption est au point mort en Europe, selon Transparency International

Trois personnes sont actuellement écrouées dans ce dossier

Trois personnes sont actuellement écrouées dans ce dossier, dont l'eurodéputée grecque Eva Kaili, prise en « flagrant délit » et déchue en décembre de sa fonction de vice-présidente du Parlement. Les deux autres sont le compagnon de cette dernière, l'assistant parlementaire Francesco Giorgi, et l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, lui aussi italien.

Suspect clé du dossier, ce dernier a reconnu avoir orchestré cette ingérence de plusieurs puissances étrangères dans la politique européenne et mis en cause Marc Tarabella devant les enquêteurs. Selon la presse belge, l'Italien a affirmé en décembre avoir versé « entre 120.000 et 140.000 euros » en plusieurs fois à l'élu belge, pour son aide dans les dossiers liés au Qatar.

A Bruxelles les enquêteurs ont mis la main sur 1,5 million d'euros en argent liquide lors de plusieurs perquisitions en décembre, notamment aux domiciles d'Antonie Panzeri et de Eva Kaili. Un autre élu du Parlement européen, l'Italien Andrea Cozzolino, est dans le collimateur du juge chargé de l'enquête. Son immunité parlementaire a été levée en même temps que celle de Marc Tarabella, le 2 février, par un vote en plénière.

Le Parlement européen « consterné » par les actes de corruption

Ebranlé par cette affaire, le Parlement européen a souhaité tout de suite limiter au plus vite l'influence qatarienne dans l'hémicycle. Mi-décembre, à Strasbourg, les eurodéputés ont voté à la quasi-unanimité un texte dans lequel ils demandaient « instamment la suspension des titres d'accès des représentants d'intérêts qatariens » le temps de l'enquête.

Se disant « consternés » par les actes de corruption et de blanchiment d'argent présumés, les eurodéputés ont alors décidé de suspendre « tous les travaux sur les dossiers législatifs relatifs au Qatar », en premier lieu ceux concernant une libéralisation des visas pour le Qatar et le Koweït, ainsi que l'accord de ciel ouvert entre le Qatar et l'Europe. Celui-ci est désormais revu à l'aune de cette affaire Qatargate et pourrait être remis en question.

Le Qatar a rejeté « fermement » les accusations dont il fait l'objet, et regrette « les jugements fondés sur les informations inexactes révélées par des fuites sans attendre la conclusion de l'enquête ».

(Avec AFP)