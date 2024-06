Terres rares : un groupe norvégien annonce avoir découvert le plus grand gisement d'Europe

Et si l'Europe devenait finalement autonome en terres rares, ces 17 éléments peu concentrés dans la croûte terrestre et essentiels pour la transition écologique? Si cet objectif est encore loin, il se rapproche avec l'annonce faite ce jeudi, par un groupe minier qui dit avoir découvert en Norvège le plus grand gisement d'Europe. Selon Rare Earths Norway, le gisement Fensfeltet, au sud du pays recèlerait 8,8 millions de tonnes de ces éléments.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle annonce est faite. En janvier 2023, le groupe minier suédois LKAB avait annoncé avoir trouvé un gisement estimé à un million de tonnes de terres rares dans la région de Kiruna, dans le Grand Nord de la Suède.

« Il s'agit du plus grand gisement connu d'éléments de terres rares dans notre partie du monde, et il pourrait devenir un élément de base important pour la production des matières premières critiques absolument cruciales pour la transition verte », s'était félicité à l'époque le PDG du groupe public LKAB, Jan Moström, dans un communiqué.

Reste que la mise en service de cette mine n'est pas pour tout de suite. « Un long chemin » reste à parcourir avant une mise en exploitation, a prévenu LKAB. Le PDG a ainsi indiqué : « Nous prévoyons qu'il faudra plusieurs années pour étudier le gisement et les conditions d'une exploitation rentable et durable ». Interrogé lors d'une conférence de presse en janvier 2023, sur la date attendue des premiers coups de pioche, il a répondu que cela dépendrait largement de la vitesse d'obtention des permis d'exploitation, en précisant que l'expérience montrait que cela prendrait probablement « entre 10 et 15 ans ».

Un enjeu fort pour l'Europe

Ces gisements européens sont d'autant plus importants que l'approvisionnement de ces éléments est menacé. La Chine a, en effet, annoncé en décembre 2023 qu'elle allait stopper l'exportation d'une série de technologies liées à l'extraction des terres rares. Un tournant dans l'histoire du commerce mondial. En clair, sur fond de rivalité croissante avec les Etats-Unis, l'Empire du Milieu va priver ses partenaires commerciaux de plusieurs matériaux afin de dominer les enjeux d'indépendance technologiques.

Problème, au global, la seconde économie mondiale contrôle aujourd'hui environ les trois-quarts de la production de ces terres rares. En 2022, la Chine a extrait 58% de la production mondiale et raffiné 89% de terres rares. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIEA), les besoins en technologies bas-carbone, notamment pour les moteurs de véhicules électriques ou les éoliennes en mer, pourraient multiplier par sept la demande mondiale, d'ici 2040, soit près de 2 millions de tonnes par an, contre 280.000 tonnes en 2022.

Aussi, les pays occidentaux, notamment les Etats-Unis, mais aussi l'Union européenne (UE) considèrent de plus en plus l'approvisionnement en terres rares comme une question de sécurité nationale, d'autant plus que la transition énergétique mondiale alimente les craintes de pénuries potentielles à l'avenir.

L'Europe veut sécuriser son approvisionnement en métaux stratégiques

Le même constat de trop grande dépendance à la Chine est fait sur de nombreux métaux stratégiques pour le futur de l'Europe. Dans cette optique, l'UE a approuvé en novembre dernier un projet de règlement visant à sécuriser l'approvisionnement en matières premières. Le règlement établit une liste de 17 matières premières stratégiques comme le cobalt, le nickel et l'aluminium pour lesquelles elle fixe des objectifs chiffrés.

L'UE doit pouvoir d'ici à 2030, pour chacune de ces matières, assurer sur son territoire au moins 10% des besoins d'extraction, 40% de la transformation et 25% du recyclage. Le règlement préconise de simplifier et d'accélérer les procédures. Ainsi, le délai d'octroi d'un permis ne devra pas dépasser 27 mois pour les projets d'extraction et 15 mois pour les projets de traitement et de recyclage.

Le texte stipule aussi que l'UE ne devra pas dépendre d'un pays tiers unique pour plus de 65% de ses besoins dans chacune de ces matières premières. Par ailleurs, les grandes entreprises concernées par des risques de pénurie devront procéder régulièrement à une évaluation de ces risques pour leur chaîne d'approvisionnement.

Quelques heures après le vote, le commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton, avait salué l'accord sur ce projet. « Des technologies vertes et numériques à la défense et à l'aérospatiale, la demande de matières premières stratégiques augmente rapidement », avait souligné le commissaire français. Outre le développement de l'extraction sur son territoire, l'UE continuera « à rechercher des partenariats mondiaux pour diversifier (ses) sources d'approvisionnement ». L'Union européenne entend en effet mettre en place des coopérations avec des pays partenaires, notamment en Afrique, Amérique latine ou Amérique du Nord.

(Avec AFP)