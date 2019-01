Zone euro : le secteur manufacturier finit l'année en quasi stagnation et s'inquiète pour 2019

Considérant la zone euro de manière globale, le secteur manufacturier a terminé 2018 sur une note de faiblesse et rien ne laisse présager une reprise à l'entame de 2019, révèle IHS Markit. La société d'information économique a publié en effet ce mercredi les résultats définitifs des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats qui lui servent à élaborer pays par pays son indice PMI, un indicateur de conjoncture obtenu par le suivi de l'évolution de variables telles que les ventes, l'emploi, les stocks et les prix.

Ainsi, pour la zone euro, l'indice PMI manufacturier a reculé en décembre pour le cinquième mois consécutif, à 51,4 contre 51,8 en novembre, un chiffre conforme à l'estimation "flash" publiée le 14 décembre et tout juste supérieur au niveau de 50 qui marque la frontière entre croissance et contraction.

Il s'agit d'un plus-bas depuis février 2016, mais le sous-indice de la production, pris en compte dans le PMI composite, qui lui-même est considéré comme un baromètre fiable de l'activité économique, a progressé à 51,0 contre 50,7.

"Un mois de décembre décevant boucle une année qui a vu le secteur manufacturier passer d'un boom à une quasi stagnation", commente Chris Williamson, économiste d'IHS Markit. "La faiblesse des données des enquêtes soulève d'ailleurs la possibilité que le secteur de la production tire à la baisse l'économie au quatrième trimestre, contrastant avec l'impulsion apportée un an plus tôt."

Les enquêtes montrent que l'Italie est restée en zone de contraction où elle a été rejointe par la France. En Allemagne comme en Espagne, la croissance du secteur manufacturier a ralenti. Laissant peu d'espoir pour le mois de janvier, les entrées de commandes ont baissé en décembre à un rythme sans précédent depuis quatre ans, les commandes en souffrance ont reculé pour le quatrième mois d'affilée et les embauches ont été modestes.

Dans ce contexte, le degré d'optimisme des entreprises est tombé à son plus bas niveau depuis six ans. Le sous-indice de la production future a fléchi à 56,0 contre 56,3.

"Les inquiétudes persistantes autour du commerce mondial, la poursuite d'incertitudes politiques et le resserrement des conditions de financement se sont conjugués pour saper la confiance en décembre", explique Chris Williamson.

Retrouvez ci-dessous, les principaux résultats définitifs par pays, des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe pour le mois de décembre.

> ALLEMAGNE: onzième mois de recul du secteur manufacturier

La croissance de l'activité dans le secteur manufacturier en Allemagne a ralenti en décembre alors que les nouvelles commandes ont accusé leur plus forte baisse en quatre ans, selon les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats publiés mercredi.

L'indice PMI pour le secteur manufacturier, qui représente environ un cinquième de l'économie allemande, est tombé à un plus bas de 33 mois, à 51,5 le mois dernier contre 51,8 en novembre, se rapprochant du seuil des 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient un chiffre à 51,5 en décembre.

C'est la onzième fois en 2018 que l'indice PMI allemand manufacturier a reculé, traduisant le ralentissement de la croissance de la première économie de la zone euro, dont le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté au troisième trimestre.

L'économie allemande souffre de l'impact des nouvelles normes anti-pollution sur l'industrie automobile, des tensions commerciales entre Washington et Pékin et de l'affaiblissement de la demande en zone euro.

"Alors que l'on a eu un peu de surchauffe à la fin de 2017, une correction était inévitable, mais l'ampleur du ralentissement a quelque peu surpris", observe Phil Smith, économiste chez IHS Markit.

> FRANCE : contraction du secteur manufacturier en décembre

L'activité dans le secteur manufacturier s'est contractée en France en décembre pour la première fois depuis septembre 2016, entraînée en territoire négatif par la forte baisse de la production dans un contexte perturbé par les répercussions du mouvement des "Gilets jaunes", selon la version définitive de l'enquête d'IHS Markit publiée mercredi.

Tous les détails dans l'article ci-dessous publié ce matin sur le site de La Tribune :

Lire aussi : France: l'activité manufacturière touche un plus-bas depuis septembre 2016 (indice PMI Markit)

> ROYAUME-UNI : la hausse de l'indice PMI, un trompe-l'oeil

L'activité industrielle britannique a connu en décembre sa plus forte croissance en six mois, dopée par la constitution de stocks pour prévenir d'éventuels retards à moins de trois mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, montre l'enquête mensuelle auprès des directeurs d'achat.

L'indice PMI IHS Markit/CIPS a progressé à 54,2 contre 53,6 (révisé de 53,1) en novembre, dépassant nettement le consensus Reuters qui le donnait à 52,5.

La hausse de l'indice s'explique par le stockage de composants et de produits finis par les industriels et n'augure pas d'une amélioration des perspectives de l'économie britannique, souligne Rob Dobson, directeur d'études chez IHS Markit.

"Tout effet positif sur le PMI sera probablement de courte durée car ces gains seront inversés plus tard dans l'année quand ces stocks de sécurité seront érodés ou devenus obsolètes", explique-t-il.

Et d'ajouter :

"Les craintes de perturbation des chaînes d'approvisionnement et les incertitudes autour des taux de change pèsent en outre sur la confiance des entreprises."

Le Parlement britannique ne s'est pas encore prononcé sur le projet d'accord sur le Brexit conclu par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles alors que la sortie de Londres de l'UE est programmée pour le 29 mars.

Après deux mois de contraction, les commandes à l'export ont connu en décembre leur plus forte croissance depuis le mois de mai, reflétant là encore des augmentations de stocks pour prévenir les effets du Brexit.

Les prix d'achat, eux, ont reculé à leur plus bas niveau depuis deux ans et demi.

> ITALIE : troisième mois consécutif de contraction pour l'industrie

Le secteur manufacturier italien a connu en décembre un troisième mois consécutif de contraction, mais à un rythme plus modéré que le mois précédent, selon l'enquête d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat.

L'indice PMI est remonté à 49,2 contre 48,6, tout en restant sous la barre de 50 qui sépare croissance et contraction. Neuf économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un indice à 48,5.

Le sous-indice des entrées de commandes est ressorti à 47,8 contre 46,6 en novembre, restant sous le seuil de 50 pour le cinquième mois d'affilée.

> ESPAGNE : le PMI manufacturier au plus bas depuis août 2016

Le secteur manufacturier espagnol a enregistré en décembre sa plus faible croissance depuis août 2016, en raison d'une modération de la production et des nouvelles commandes, mais la confiance des entreprises a continué de s'améliorer, selon l'enquête IHS Markit auprès des directeurs d'achat.

L'indice PMI manufacturier a reculé à 51,1 le mois dernier contre 52,6 en novembre et 52,4 attendu en moyenne par les économistes interrogés par Reuters. Il se maintient toutefois au-dessus du seuil de 50, une limite qu'il n'a plus franchie à la baisse depuis cinq ans.

La composante de la production est ressortie à 51,5, également à son plus bas depuis août 2016, contre 53,6 en novembre.

"Le secteur manufacturier a terminé 2018 sur une note atténuée (...), par contraste avec les forts taux de croissance observés en début d'année", déclare Paul Smith, directeur des études IHS Markit.

Il ajoute :

"L'érosion de la croissance aura caractérisé la performance du secteur en 2018. Cela s'explique par une correction naturelle par rapport aux niveaux d'expansion de la fin 2017 qui ne pouvaient être maintenus sur la durée, mais la tendance baissière a été exacerbée par la montée des instabilités économiques et politiques, notamment en rapport avec les tarifs douaniers."

> PAYS-BAS : le seul pays européen à tirer son épingle du jeu ?

AMSTERDAM - Le secteur manufacturier néerlandais a enregistré en décembre sa plus forte croissance en trois mois, avec une accélération de la production, des commandes et des embauches, montre l'enquête auprès des directeurs d'achat.

L'indice Nevi/IHS des directeurs d'achat (PMI) a rebondi à 57,2 contre 56,1 en novembre. Ce dernier chiffre marquait un plus bas depuis deux ans et faisait suite à deux mois de ralentissement.

"Le secteur manufacturier a terminé une faste année 2018 sur un plus-haut", commente IHS Markit. "En tendance, 2018 a atteint un nouveau record à 59,7, dépassant le précédent pic de 2017."

Les industriels néerlandais restent très optimistes sur leurs perspectives en 2019 même si leurs anticipations sont retombées en décembre à leur plus bas niveau depuis septembre 2016, ajoute IHS Markit.

> IRLANDE : le champion de la croissance en 2018 finit l'année au ralenti

L'activité du secteur manufacturier irlandais a décéléré en fin d'année avec un ralentissement de la croissance de la production, des entrées de commandes et des embauches, montre l'enquête mensuelle d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat.

L'indice PMI a reculé à 54,5, à son plus bas niveau depuis neuf mois, contre 55,4 en novembre. Le sous-indice qui mesure les entrées de commandes s'est tassé à 55,1 contre 57,3.

L'Irlande a enregistré en 2018 la plus forte croissance de l'Union européenne pour la cinquième année consécutive mais reste sous la menace d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'UE.

"Certaines firmes ont observé des signes d'un ralentissement de la demande mais les participants (à l'enquête) anticipent une reprise dans la nouvelle année", commente Amritpal Virdee, économiste chez IHS Markit.

Le PMI manufacturier irlandais n'a plus été en zone de contraction depuis mai 2013.

> GRÈCE : un tassement mais la croissance reste solide

L'activité industrielle grecque a connu en décembre une solide croissance grâce à la vigueur de la production et des commandes à l'export, selon l'enquête d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat.

L'indice PMI du secteur manufacturier, qui représente environ 10% de l'économie grecque, s'est tassé à 53,8 le mois dernier contre 54,0 en novembre, tout en continuant d'afficher une des meilleures performances des 11 dernières années et en restant nettement au-dessus du seuil de 50 à partir duquel il rend compte d'une croissance.

"Les industriels ont continué de faire preuve de résilience en décembre avec une croissance de la production qui est restée vigoureuse et bien supérieure à la tendance de l'enquête", note Sian Jones, économiste chez IHS Markit.

Les commandes à l'exportation ont enregistré leur plus forte croissance en trois mois et les embauches sont restées nombreuses même si le sous-indice de l'emploi a fléchi à son plus bas niveau en six mois.

(Avec Reuters)