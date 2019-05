La fusion AG2R La Mondiale et Matmut subit un coup d'arrêt

André Renaudin, le directeur général d'AG2R La Mondiale, (à droite, avec Nicolas Gomart, le directeur général de la Matmut, à gauche) a été mandaté pour "mettre en oeuvre les décisions prises". (Crédits : AG2R La Mondiale Matmut)

Le conseil d'administration de La Mondiale a constaté "des divergences de valeurs, de vision et de méthodes" et a décidé de suspendre sa participation au rapprochement entre le groupe de protection sociale et l'assureur rouennais.