AG2R La Mondiale Matmut, nouveau poids lourd de l'assurance

Un peu plus d'un an après l'annonce de leur entrée en négociation exclusive, le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale et l'assureur Matmut ont présenté ce mardi 22 janvier la nouvelle entité née de leur rapprochement, AG2R La Mondiale Matmut, qui devient l'un des nouveaux géants de l'assurance, un secteur en pleine recomposition. Le nouvel ensemble, est officiellement né le 1er janvier 2019. Les directeurs généraux des deux groupes ont été reconduits, André Renaudin, d'AG2R La Mondiale, devenant directeur général du nouveau groupe et Nicolas Gomart, de Matmut, le directeur général délégué.

"Ce nouveau projet de rapprochement démontre une nouvelle fois notre capacité à nous adapter et à innover en créant, en 2019, le premier groupe de protection sociale en assurance des personnes et de leurs biens", s'est félicité André Renaudin, déjà artisan en 2008 de l'alliance entre le groupe de prévoyance et de retraite complémentaire AG2R et l'assureur mutualiste La Mondiale.

AG2R La Mondiale Matmut ambitionne de devenir "le premier assureur de l'économie sociale à développer une approche globale en direction des professionnels et entreprises" et "l'assureur de référence des seniors".

Synergies et mutualisation, sans suppression d'effectifs

Nicolas Gomart s'est félicité de la concrétisation de ce rapprochement.

"Avoir réussi, en un peu plus d'un an, à franchir les différentes étapes nécessaires à la constitution d'AG2R La Mondiale Matmut est une réelle satisfaction. C'est désormais avec la même motivation que nous nous attelons à la phase unifiée de ce rapprochement", a-t-il déclaré.

Aucune suppression d'effectifs n'est envisagée au sein de l'ensemble qui emploie plus de 16.000 personnes.

Un nouveau plan stratégique commun sera préparé en 2020 et lancé en janvier 2021, annonce le groupe unifié qui affiche une collecte de 31 milliards d'euros dont 19,2 milliards en retraite complémentaire et 11,8 milliards en activités d'assurance.

Des synergies doivent être dégagées dans la mutualisation des outils (relation clients, comptabilité, etc.) et des achats. Le nouvel ensemble, qui dispose de 8 milliards d'euros de fonds propres, table sur la diversification des risques entre l'assurance dommage et l'assurance de personnes pour renforcer son ratio de solvabilité et ses actifs, qui s'élèvent à 122 milliards d'euros.

(avec AFP)