Les mutuelles Humanis et Malakoff Médéric vont fusionner

Après deux mois d'étude d'opportunité, les deux groupes de protection sociale Humanis et Malakoff Médéric ont adopté mercredi le principe de leur rapprochement au 1er janvier 2019 "afin de constituer un acteur majeur de la protection sociale complémentaire (retraite et assurance de personnes)", ont-ils annoncé ce jeudi dans un communiqué conjoint. Les deux groupes,"qui partagent des valeurs communes paritaires et mutualistes, souhaitent associer leurs atouts respectifs et leurs complémentarités" soulignent-ils, "afin de défendre les intérêts de leurs clients (branches professionnelles, entreprises et particuliers) et de relever les défis industriels, financiers, réglementaires et digitaux liés à la transformation de leur environnement."

Humanis et Malakoff Médéric vont désormais engager "les procédures sociales et réglementaires préalables à l'engagement de travaux opérationnels de rapprochement."

"Le rapprochement créerait un groupe financièrement très solide, disposant, de fonds propres combinés de 6,9 milliards d'euros et d'une solvabilité combinée de plus de 200%, sur la base des agrégats de fin 2017" indiquent les deux groupes.

Secteur en concentration

Humanis, créé en 2012 à la suite de différents rapprochements, est un peu plus gros dans la retraite complémentaire, Malakoff Médéric, issu de la fusion de Malakoff et Médéric en 2008, l'est davantage dans l'assurance des personnes. Le premier emploie 6.600 personnes, le second 5.900 personnes. Les rapprochements se sont accélérés dans le secteur des mutuelles et de l'assurance ces derniers mois, à l'image de la fusion AG2R Matmut. Fin mai, Humanis a annoncé la fusion de ses activités d'épargne salariale avec celles d'AG2R La Mondiale.

[A gauche Humanis, à droite Malakoff Médéric]

« Avec Malakoff Médéric, nous avons une ambition et des valeurs communes. Nous voulons constituer un acteur majeur de la protection sociale, pour mieux servir l'ensemble de nos clients - branches professionnelles, entreprises, salariés et retraités- en assurance de personnes et en retraite complémentaire et pour offrir plus d'opportunités à nos collaborateurs », a déclaré Olivier Mesnard, le directeur général du groupe Humanis.

Les deux groupes soulignent la nécessité de ce rapprochement notamment pour "renforcer leur capacité à investir dans le digital, la data et les services afin d'être toujours plus innovant".