SCOR solde une année 2022 catastrophique sur une perte nette de 300 millions d’euros

Le cinquième réassureur mondial SCOR n'a pu éviter de clôturer l'année 2022 sur une perte nette de 301 millions, malgré un net redressement de ses comptes au quatrième trimestre de l'année.

« Les résultats annuels du groupe sont très décevants », a reconnu Denis Kessler, président de SCOR. « Le retour à la rentabilité est un impératif », a-t-il ajouté.

Le nouveau directeur général, Thierry Léger, qui doit prendre ses fonctions le 1er mai, aura pour mission de présenter les grandes lignes du nouveau plan stratégique du réassureur lors de l'Assemblée générale du 25 mai 2022.

Son prédécesseur, Laurent Rousseau, a été contraint de quitter ses fonctions, en raison notamment de désaccords sur l'ampleur des provisions et réserves à passer dans les comptes. Au 30 septembre, le réassureur affichait une perte de 509 millions d'euros.

Selon SCOR, l'année 2022 a été « marquée par une fréquence élevée de catastrophes naturelles » mais aussi par l'inflation du coût des sinistres et la brusque remontée des taux d'intérêt. Selon les estimations du marché, les catastrophes naturelles auront coûté plus de 100 milliards de dollars aux assureurs et réassureurs en 2022.

La branche dommages du réassureur a mécaniquement souffert de cette inflation des coûts avec un ratio combiné (frais et sinistres sur primes encaissées) particulièrement dégradé de 113%. En assurance, tout ratio combiné supérieur à 100% matérialise une perte.

Munich Re, Swiss Re, Hanover Re, Partner Re s'en sortent mieux

Les capitaux propres du groupe ont fondu en 2022, avec un actif net comptable par action en recul de 19% à 28,48 euros (contre 35,26 euros un an plus tôt). Le titre a cependant résisté en Bourse en matinée, sur un marché plutôt baissier. Malgré la perte, SCOR a décidé de maintenir le versement d'un dividende, certes en recul de 20% à 1,4 euro. De plus, selon le groupe, « la hausse des tarifs (de réassurance) et du rendement des investissements devraient soutenir la performance en 2023 ».

Reste que SCOR doit à nouveau convaincre alors que ses principaux grands concurrents, comme Munich Re, Swiss Re, Hanover Re ou même Partner Re, s'en sortent mieux.

Plus inquiétant, les agences de notation S&P, et plus récemment Moody's, ont baissé d'un cran la note de crédit du groupe, alors même que le maintien d'une note au plus haut niveau a toujours été l'alpha et l'oméga de la stratégie du groupe.

La signature du réassureur reste cependant excellente (A+/A1) avec une perspective stable.

En attendant le nouveau plan stratégique, SCOR commence à réduire son exposition, avec une baisse de 12% des primes encaissées depuis le début de l'année (contre une hausse de 10% un an plus tôt) lors des renouvellements de contrats en janvier (environ deux tiers du chiffre d'affaires de l'année).

En revanche, le réassureur a réussi à imposer une hausse de 9% de ses tarifs lors des renouvellements. La priorité est clairement donnée au redressement de la rentabilité technique.