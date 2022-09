BPCE réorganise ses filiales pour créer un nouveau leader dans le paiement

Le groupe bancaire vient d’annoncer le rapprochement de deux filiales spécialisées dans le paiement, PayPlug et Danelys, dont les fonds de commerce et les expertises sont complémentaires. Cette opération s’inscrit dans une stratégie offensive dans le paiement, matérialisée notamment par la création, il y a tout juste un an, du pôle Digital & Payments.