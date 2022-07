Tickets-restaurants : la start-up Swile s'allie au groupe bancaire BPCE

Leur objectif est de créer un « leader mondial » du secteur. Le groupe bancaire BPCE et la start-up Swile ont annoncé mardi leur entrée en négociations exclusives pour rapprocher les activités du jeune opérateur de titres restaurant et autres avantages salariés avec celles de Bimpli, filiale de BPCE, qui regroupe toutes les offres du groupe bancaire dans le domaine des chèques-cadeaux, cagnottes, bons plans de sorties négociées pour les CSE, chèque emploi-service universel (Cesu).

A l'issue de cette opération, qui devrait être finalisée fin octobre, Swile détiendra 100% de Bimpli, tandis que BPCE deviendra le premier actionnaire du nouvel ensemble avec 22% du capital et recevra « 150 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles préférentielles », ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué.

« Ce projet donnerait naissance à terme à l'un des leaders des titres-restaurant en France et un acteur mondial » du secteur des avantages salariés, « à l'équilibre dès 2023 et profitable en 2024, avec un revenu annuel récurrent de 140 millions d'euros » dès cette année, a précisé à l'AFP Loïc Soubeyrand, PDG de la licorne Swile (ex-Lunchr) qu'il a fondée en 2018, et dont la valorisation a dépassé le milliard d'euros.

Près de 5 millions de salariés utilisateurs

Une fois intégrées les activités de Bimpli, Swile, présent en France et au Brésil (très important marché pour les avantages salariés) et qui emploie aujourd'hui 750 salariés, comptera, une fois intégrées les activités de Bimpli, « près de 5 millions de salariés utilisateurs, dans 75.000 entreprises clientes », allant des TPE/PME aux grands groupes et au secteur public, a détaillé Loïc Soubeyrand.

« On a été le challenger du marché des titres restaurant en France : avec Bimpli, on devient l'un des leaders, en cinq ans à peine. On espère avoir la même trajectoire au Brésil, où on s'est lancés il y a un an », a-t-il souligné.

Pour le groupe bancaire BPCE, ce rapprochement avec Swile est considéré comme «une solution globale pour accompagner les salariés et les DRH au quotidien », selon Pierre-Antoine Vacheron, directeur général paiements du groupe BPCE. Ce rapprochement permettra « d'aller plus loin », notamment parce que Swile apporte des « fonds d'investissement de premier plan » : Softbank, Eurazeo, Index Ventures et Bpifrance sont actionnaires, a-t-il relevé.

Numéro deux sur le marché français

De son côté, le nouveau Swile se positionnera derrière le numéro un du marché, Edenred (Ticket Restaurant) mais devant les autres acteurs historiques que sont Sodexo (Pass Restaurant, ex-Chèque Restaurant) et Groupe Up (Chèque Déjeuner), sur le marché du titre restaurant, dont bénéficient 4 millions de salariés en France.

La dématérialisation des titres restaurant traditionnels en papier, possible depuis 2014, a favorisé l'émergence de nouveaux acteurs proposant des solutions par carte à puce ou téléphone portable.

Avec sa formule dématérialisée associant carte et application mobile, Swile, qui compte parmi ses récents clients le PMU ou CNP Assurances en France, Bayer, Fiat et Whirlpool au Brésil, a ravi à Edenred un important contrat avec Carrefour, pour la gestion des titres-restaurants des 62.000 employés du géant de la distribution.

(Avec AFP)