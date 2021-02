Crédit Agricole distribue un super dividende en 2021

La crise semble avoir « glissé » sur les résultats du groupe Crédit Agricole en 2020. Certes, Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA, structure cotée du groupe mutualiste, détenue à 56% par les caisses régionales de Crédit Agricole, n'a cessé de répéter ces derniers mois que « cette crise n'est pas comme les autres » car elle est décidée par l'Etat et que ce dernier soutient l'économie, « sans reporter le risque à plus tard, comme nous l'entendons souvent ».

N'empêche, les chiffres du groupe sont bons, surtout au regard du contexte, grâce à des revenus plus élevés et une charge du risque plus faible que prévu. « Nous avions anticipé dès le début de la crise que nous pouvions soutenir l'économie et absorber le coût du risque en limitant le recul de nos résultats d'un tiers », avance Philippe Brassac, lors de la présentation, mercredi soir, des résultats du groupe.

Dépréciation sur l'Italie

Pari tenu : le résultat net du groupe recule de 35% à 4,7 milliards d'euros et celui de Crédit Agricole SA de 45% à 2,7 milliards, après une dépréciation de goodwill sur Crédit Agricole Italie de près de...