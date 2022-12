La banque Rothschild & Co nomme Marc-Olivier Laurent pour devenir son président

Rothschild ne sera plus présidé par un Rothschild! C'est Marc-Olivier Laurent qui a été nommé par le conseil d'administration de la banque pour remplacer David de Rothschild, 80 ans, dont 40 passés dans la banque, au poste de président du Conseil de surveillance à partir du premier janvier. Un choix qui a l'aval de la famille fondatrice qui détient plus de la moitié du capital et deux tiers des droits de vote. Les actionnaires ont salué cette nomination. L'action de la société affichait une hausse de 0,8% à l'ouverture de la bourse de Paris ce mardi.

Marc-Olivier Laurent co-dirigera donc l'entreprise avec Alexandre de Rothschild, héritier et actuel directeur général. Un binôme qui devrait bien s'entendre puisque très proches. Le nouveau président n'est en effet pas un inconnu de la maison Rothschild, loin de là. Le banquier travaille depuis 30 ans dans la société à des postes importants. Après son arrivée en 1993, il a notamment créé et développé l'activité de capital-investissement à partir de 2008. Un service dans lequel il a même supervisé l'actuel directeur général. Toujours est-il qu'il s'agit du premier président à ne pas descendre de la famille fondatrice. Sa nomination sonne donc comme « une innovation importante », mais « indépendamment des appartenances, au sein de la banque, les dirigeants sont nommés en fonction du jugement qu'on porte sur leur capacité à remplir la mission », relativise Marc-Olivier Laurent, auprès de l'AFP.

Des activités tournées vers le conseil, le capital-investissement et la gestion de fortunes

Rothschild & Co est une banque d'affaires française spécialisée dans le conseil, se définissant par sa discrétion au sujet des activités de ses clients. Elle est la rivale officieuse de la banque Lazard, autre établissement français, dans la cour des établissements spécialisés dans les relations à long terme avec leurs clients fidèles. Historiquement présente dans le conseil financier auprès de grandes entreprises, elle a notamment conseillé Suez lors de son rachat par Veolia ou Porsche pour son introduction en Bourse. Marc-Olivier Laurent, qui connaît bien l'ADN du groupe, compte d'ailleurs maintenir cette caractéristique. « Cette relation, vous la construisez non pas par la publicité ou la couverture de presse, vous la construisez par la relation quotidienne que vous établissez avec un chef de famille, un dirigeant d'entreprise ou un grand gérant de fonds », explique-t-il.

Mais la société menée d'une main ferme par David de Rothschild s'est aussi spécialisée dans d'autres activités. Rothschild & Co a également une activité de banque privée réservée aux clients les plus fortunés et réalise également des opérations de capital-investissement, depuis la fin des années 2000. Une diversification qui peut théoriquement lui permettre de mieux passer les périodes de creux dans ses activités de conseil mais qui n'éclipse pas cette dernière. Le groupe reste, et restera d'après les premières déclarations de Marc-Olivier Laurent, spécialisé dans les affaires, qui représentent aujourd'hui les deux tiers de ses revenus. En 2021, Rothschild & Co a réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, pour un bénéfice net de 766 millions d'euros, du jamais vu pour le groupe. En comparaison, la banque Lazard a réalisé 528 millions d'euros de bénéfice net pour 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

200 ans d'histoire, qui remonte au célèbre nom Rothschild

La société, qui sera présidée par Marc-Olivier Laurent, est l'une des sociétés héritières du groupe né à la fin du XVIIIe siècle et qui a participé au développement du chemin de fer. Le groupe français a fait face à une nationalisation et un changement de nom en Paris Orléans, en 1982, lors du premier mandat de François Mitterrand. Puis, « refusant de s'avouer vaincus, les administrateurs créent une nouvelle entité bancaire avec l'aide des autres branches. En 1986, ils retrouvent le droit d'utiliser le nom de famille pour leur activité », détaille le site internet du groupe.

Mais les histoires entourant le nom de la prestigieuse banque ne sont pas terminées. En 2015, la société de David de Rothschild décide de se renommer officiellement Rothschild & Co en soumettant son nouveau nom à son conseil d'administration. « Changer de nom permet de mettre l'accent, à la fois, sur la présence d'actionnaires long terme qui accompagnent notre famille dans cette entreprise, mais aussi sur la culture de partenariat qui prévaut au sein de notre groupe », avait déclaré le patron de l'époque, dans un communiqué.

S'en est alors suivi un épisode judiciaire avec l'autre branche de la famille Rothschild : la banque privée suisse Edmond de Rothschild qui n'a aucun lien capitalistique avec sa cousine française. L'établissement suisse refusait que les descendants français utilisent le même nom pour leur société. Selon le magazine Challenges, qui avait révélé l'affaire, un contrat a alors prévu que chacune des deux banques puisse s'appeler Rothschild, à condition de ne pas porter le nom seul.

Peu de temps après cet épisode, en 2016, la banque héritière fusionne avec l'établissement marseillais Martin Maurel, un autre groupe familial spécialisé dans la banque d'affaires et banque privée. Une fusion qui a permis de faire grossir les activités de Rothschild & Co.

(Avec AFP)