La vente des activités de détail d’HSBC France serait imminente

« Nous poursuivons la revue stratégique de nos opérations de banque de détail en France et nous sommes en négociation pour une vente potentielle, bien qu'aucune décision n'ait été encore prise. Si une vente est mise en œuvre, une perte sur cette vente est attendue » : le rapport annuel du groupe bancaire sino-britannique HSBC confirme la poursuite du processus de vente, initiée dix-huit mois plus tôt. « Le processus touche à sa fin et nous espérons faire des annonces bientôt », a même glissé le patron du groupe, Noël Quin, lors de la présentation des résultats annuels.

De son côté, Jean Beunardeau, directeur général d'HSBC France, se refuse...