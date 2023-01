Néobanque : Starling Bank quadruple ses profits en 2022

Starling Bank compte bien défier le mauvais sort qui frappe depuis un an les néo-banques qui voient leur valorisation fondre comme neige au soleil et qui ont des difficultés à trouver de nouveaux financements. « Nous sommes rentables, bien capitalisés et nous n'avons pas besoin de lever des fonds », se permet ainsi d'avancer Anne Boden, PDG et fondatrice de Starling dans sa traditionnelle lettre aux clients de début d'année.

De fait, après huit ans à peine d'existence, la banque voit ses bénéfices avant impôts multiplié par quatre en décembre 2022 à 250 millions de livres (283 millions d'euros) sur une base annualisée, pour un revenu, également annualisé, de 600 millions de livres sterling (680 millions d'euros). Une profitabilité plus qu'honorable qui fait figure d'exception dans l'univers des néobanques. Le tout avec des effectifs qui ont progressé d'un tiers en 2022 à 2.300 salariés.

9 % de part de marché sur les PME

Avec plus de 3,4 millions de comptes, dont 520.000 comptes PME (9% de part de marché), la banque britannique présente des chiffres flatteurs, comme un portefeuille de prêts de 4,7 milliards de livres sterling (65% de crédits immobiliers) et 10,7 milliards de dépôts (soit environ 3.500 euros par compte).

« Starling a toujours été l'outsider, la fintech diligente, travailleuse, socialement consciente et férue de technologie », avance Anne Boden pour expliquer ces résultats. Mais, surtout, la banque « n'a jamais été aussi cool que ces entreprises dirigées par des frères techniciens de 30 ans. Mais comme nous l'avons vu, les marchés ont la fâcheuse habitude de se corriger ». Sans la nommer, on pense évidemment à la néobanque Monzo, valorisée 4,5 milliards de dollars il y a tout juste un an, ou bien Revolut, qui n'a toujours pas publié ses comptes 2021.

Banque ennuyeuse

Dans ce moment toujours délicat où la fintech doit quitter ses habits de startup pour entrer dans le monde bancaire concurrentiel, Anne Boden compte toujours sur l'innovation pour faire la différence. « Nous sommes désormais un acteur important du marché au Royaume-Uni et nous nous frottons à l'establishment (...). Après dix ans d'optimisme sur le fait que l'innovation est entre les mains des startups, nous devrons peut-être nous rendre à l'évidence qu'il y a un transfert de pouvoir vers des entreprises plus ennuyeuses. J'espère que non ! », avance Anne Boden, qui insiste sur la nécessité de construire des services « utiles » ?

Et de citer en exemple le lancement de cartes virtuelles gratuites qui fonctionnent comme une carte de débit classique mais uniquement sous format numérique. A priori pas vraiment une demande des clients mais un service qui s'impose dans la vie quotidienne, d'autant que ces cartes sont liées à des comptes d'épargne pour optimiser la gestion au quotidien depuis l'appli mobile.

La banque table aussi beaucoup sur sa nouvelle filiale de « Bank as a service » pour proposer des solutions bancaires clé en mains, notamment hors du Royaume-Uni. Le message d'Anne Boden est clair : même arrivé à maturité, la banque doit toujours compter sur l'innovation et le changement pour rester dans la course.

