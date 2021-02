Pour les banques, il est encore trop tôt pour enterrer l'agence bancaire

La fermeture d'agences s'accélère depuis 2019 en France mais les réflexions portent également sur l'adaptation de l'agence aux nouveaux usages bancaires. (Crédits : Regis Duvignau)

ÉPISODE 3/3. La réorganisation des agences bancaires est clairement à l’ordre du jour. Il ne s’agit plus simplement de réduire la taille du réseau mais d’adapter les agences aux nouveaux usages bancaires et d’en améliorer la rentabilité. Un enjeu essentiel alors que les clients restent attachés à l’agence, même s’ils la fréquentent moins grâce aux services numériques. Les initiatives se multiplient en France et en Europe pour maintenir un lien de proximité à moindre coût.