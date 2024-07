Revolut obtient enfin sa licence bancaire au Royaume-Uni après trois ans d’efforts

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la reine des fintech britannique Revolut. Après avoir publié des résultats « canons » en 2023, avec des revenus multipliés par deux, à 2 milliards d'euros et un bénéfice avant impôts de plus de 500 millions d'euros, la néobanque vient enfin d'obtenir sa licence bancaire au Royaume-Uni.

C'est le fruit d'un travail acharné de trois ans tant les relations entre la fintech et le régulateur britannique PRA (Purdential Authority ) étaient mauvaises. Généralement, une licence est obtenue dans un délai de douze mois après le dépôt du dossier. « Nous sommes incroyablement fiers d'atteindre cette étape importante dans le parcours de l'entreprise et nous veillerons à faire de Revolut la banque de choix pour les clients britanniques », a commenté Nik Storonsky, le cofondateur et directeur général de Revolut, dans un communiqué publié ce jeudi.

Revolut dispose déjà d'une licence bancaire européenne, délivrée par le régulateur lituanien, mais la stratégie d'expansion pour le moins ambitieuse de la néobanque, - avec un objectif de 100 millions de clients dans le monde à la fin 2025- était contrariée par le régulateur britannique.

Bras-de-fer

Ce dernier s'est montré inflexible face aux problèmes de reporting et de comptabilité, soulevés par les auditeurs notamment sur le traitement des comptes multidevises, le métier historique de Revolut. En clair, les auditeurs n'arrivaient pas à valider les chiffres d'affaires du groupe. Ce qui a provoqué de nombreux retards ces dernières années dans la publication des comptes, toujours à la limite des dates butoirs imposées par la réglementation. D'autant que la fintech est lancée dans une conquête de clients très agressive dans le monde (42 millions de clients aujourd'hui).

Ce bras-de-fer avait d'ailleurs surpris les observateurs, qui s'attendaient à un régulateur britannique plus « business friendly » envers les fintechs, surtout depuis le Brexit, avec l'ambition affichée de transformer la City en une « Silicon Valley » de la fintech. Le refus d'agrément commençait à poser un sérieux problème pour Revolut, non seulement dans son expansion sur son propre marché domestique mais aussi en termes d'image auprès des investisseurs et des clients. A l'inverse, le régulateur prenait le risque de voir l'une des success story de la finance quitter pour de bon le Royaume-Uni.

« Cette annonce arrive à point nommé pour Revolut, puisque des rapports indiquent que la banque prévoit de vendre ses actions sur une valorisation de plus de 40 milliards de dollars (contre 33 milliards de dollars en 2021 lors de la dernière levée de fonds, NDLR).Avec le poids supplémentaire d'une licence britannique, Revolut pourrait justifier d'être l'un des fintechs les mieux valorisées au monde », estime, dans une note, Benjamin Hatton, analyste chez GlobalData.

Restrictions

Certes, la licence bancaire a été obtenue avec des restrictions. La fintech est en effet entrée dans une « phase de mobilisation » prévue par la PRA, précise le communiqué de Revolut. Cette phase « facultative », prévue par le régulateur prévoit que la nouvelle banque agréée opère dans des restrictions sur les dépôts le temps de mettre en place tous les process de conformité. C'est ensuite la PRA/FCA (Financial Conduct Authory) qui décide si la banque est prête à sortir de cette étape, indique le site du régulateur.

« L'annonce de ce jour est une étape importante pour Revolut », souligne Francesca Carlesi, directrice générale de Revolut UK, arrivée à la fin de l'année dernière. Une fois obtenue la levée des restrictions, Revolut pourra enfin élargir pleinement son offre aux dépôts et aux crédits, notamment immobiliers, pour doper ses revenus sur marge d'intérêt, nouvel eldorado des néobanques avec la montée des taux. Et ce sur son plus grand marché.

Forte dynamique des néobanques au Royaume-Uni

L'ambition de Revolut est claire : celle de devenir une sorte d'Amazon des produits financiers pour les particuliers, le fameux « on stop shopping », en ouvrant des succursales partout dans le monde, et en testant le plus possible de produits financiers, sans être d'ailleurs totalement révolutionnaire dans l'offre. L'application mobile y perd de sa souplesse mais Revolut pourra toujours rester dans la compétition grâce à une base de coûts très faible par rapport aux banques traditionnelles.

Le moment est même opportun au Royaume-Unis où les principales néobanques - Monzo, Starling, Revolut...- commencent sérieusement à s'installer dans le paysage bancaire britannique. Selon une étude de SplitMetric, pour le compte de Google Play Store, les utilisateurs d'applications mobiles des néobanques devraient dépasser, au premier trimestre 2025, les utilisateurs des applications mobiles des banques traditionnelles.

A la fin du premier semestre 2024, les néobanques britanniques en sont déjà à 62 millions de téléchargements, contre 68 millions pour les banques traditionnelles. Et la dynamique est puissante car les néobanques ont gagné près de dix millions d'utilisateurs depuis le début de l'année, contre « seulement » 4 millions de nouveaux utilisateurs pour les banques traditionnelles.