BNP Paribas abaisse ses objectifs à cause du trading

Les investisseurs s'y attendaient. BNP Paribas a révisé à la baisse ce mercredi 6 février ses objectifs financiers pour 2020, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2018. Or le quatrième trimestre a été plombé par la chute des revenus des activités de marchés. La première banque de la zone euro s'attend dorénavant à un rendement de ses fonds propres (ROE) de 9,5% en 2020, contre un objectif initial de 10%. L'objectif de croissance de l'activité sur la période allant de 2016 à 2020 est également abaissé. BNP Paribas vise désormais une hausse du produit net bancaire (PNB) de 1,5% par an et non plus de 2,5%. Le coefficient d'exploitation (ratio des charges opérationnelles sur les revenus) devrait s'élever à 64,5% l'an prochain contre 63% prévus.

Le PNB de l'année 2018 a baissé de 1,5% à 42,5 milliards et le résultat d'exploitation de 11,1% à 9,1 milliards d'euros.

"L'évolution des revenus est [...] pénalisée par l'environnement de taux toujours bas et un contexte de marché défavorable, accentué par des conditions particulièrement difficiles en fin d'année" indique le groupe dans un communiqué.



Au quatrième trimestre, dans une ambiance de krach en fin d'année, les revenus de la banque de financement et d'investissement ont chuté de 9,4%. La banque de la rue d'Antin compte accélérer ses économies et restructurer sa banque de financement et d'investissement (BFI). Elle va identifier les activités qui ne sont pas stratégiques, ni rentables ou "sous-dimensionnées". Elle confirme l'arrêt de sa filiale de gestion pour compte propre Opera Trading.