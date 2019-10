Crédit Mutuel Arkéa recapitalise sa filiale assurance-vie à hauteur de 500 millions d'euros

Crédit Mutuel Arkéa a recapitalisé sa filiale d'assurance-vie et de prévoyance Suravenir à hauteur de quelque 500 millions d'euros, a-t-on appris mercredi auprès de la banque, qui veut se désaffilier du groupe Crédit Mutuel.

Selon plusieurs sources proches du dossier, confirmant une information des Echos qui a révélé la transaction, Crédit Mutuel Arkéa a été contraint de débourser 540 millions d'euros pour cette opération.

Ce montant est donc supérieur au bénéfice net d'Arkéa pour 2018 (437 millions d'euros).

"Cette opération est sans impact sur la rentabilité de Suravenir et pour ses clients. L'évolution défavorable des ratios prudentiels ne remet pas en cause la robustesse et la santé économique de Suravenir qui dégage une rentabilité élevée", a assuré Arkéa. "Le ratio de solvabilité d'Arkéa était à 17,5%" au 30 juin 2019, soit l'un des plus élevés de la place", précise-t-il.