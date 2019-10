Seule banque en ligne rentable, Fortuneo veut aussi rester la moins chère

Pendant que Boursorama, le leader français de la banque en ligne, vient de dépasser son objectif de 2 millions de clients avec un an d'avance et vise les 3 millions en 2021, son concurrent Fortuneo poursuit sa progression de façon plus discrète, privilégiant les revenus et les résultats sur la conquête à tout crin. Venu lui aussi du courtage en ligne, Fortuneo - le nom commercial en France d'Arkea Direct Bank, filiale à 100% du groupe breton Crédit Mutuel Arkéa, qui opère sous la marque Keytrade en Belgique et au Luxembourg, sous celle de Strateo en Suisse - revendique 740.000 clients sur ses marchés à fin 2018, sans détailler par pays.

En France, il aurait autour de 450.000 clients selon certaines estimations, ce qui le situe derrière Boursorama (Société Générale) et ING, Nickel (BNP Paribas), N26 et Revolut, proche de Hello bank de BNP, mais devant Orange Bank (320.000 à fin juin), Monabanq (Crédit Mutuel) et BforBank (Crédit Agricole).

« Fortuneo enregistre la plus forte croissance des revenus et des encours des néobanques » affirme le directeur général, Grégory Guermonprez. « Et nous sommes la seule banque en ligne rentable en France, et ce depuis de nombreuses années. Un client Fortuneo rapporte 200 euros de produit net bancaire, contre 40 euros chez les néobanques, soit cinq fois plus » confie-t-il.

Selon les chiffres publiés au Balo, Arkea Direct Bank a réalisé un produit net bancaire (PNB) de 157 millions d'euros en 2018, en progression de plus de 10% en un an, dont la moitié provenant de la succursale belge, et un bénéfice net de 17 millions d'euros, contre 9 millions l'année précédente. Elle a même distribué un dividende de plus de 8 millions à ses actionnaires (Arkéa). A titre de comparaison, Boursorama a essuyé une perte de 35 millions pour un PNB de 153 millions d'euros en 2018.

La gratuité à l'étranger, nouveau standard

Quant aux encours de Fortuneo, ils s'élèvent à 22,5 milliards d'euros à fin 2018 (stables sur un an, mais en doublement depuis 2015).

« L'encours moyen d'un client Fortuneo est de 30.000 euros, contre 1.500 euros estimé en moyenne chez les néobanques selon un cabinet [et 12.000 euros chez Boursorama, ndlr]. Avec un âge moyen de 39 ans, le profil de nos clients est plus épargnant, grâce à notre offre en assurance vie, gérée par Suravenir (filiale d'Arkéa). Nous sommes numéro un de l'assurance vie en ligne, avec une part de marché de 25% à 30%, et cela représente la plus grosse partie de nos encours » nous indique le directeur général.

Si Fortuneo compte poursuivre sa croissance rentable, la banque en ligne va dans le sens de la démocratisation et de la gratuité, en particulier sur les frais à l'étranger, nouveau nerf de la guerre commerciale des néobanques. Alors que la nouvelle carte Visa Ultim de Boursorama a cartonné cet été sur ce créneau du zéro frais à l'international, Fortuneo dévoile ce lundi 7 octobre une nouvelle carte Fosfo (Mastercard), gratuite, sans condition de revenus, et sans commission sur les paiements et retraits à l'étranger. Dans le même temps, cette gratuité à l'étranger est étendue aux cartes haut de gamme et prestige (Gold et World Elite), déjà gratuites mais réservées aux clients justifiant de 1.800 ou 4.000 euros de revenus nets mensuels respectivement.

« Nous n'avions pas de carte bancaire sans condition de revenus jusqu'ici. Fosfo va intéresser en particulier les étudiants et les jeunes actifs, qui sont aussi ceux qui partent le plus à l'étranger, et qui n'auront pas besoin d'une deuxième ou troisième carte pour cela » fait valoir Grégory Guermonprez.

La banque en ligne de Crédit Mutuel Arkéa (qui a sa propre offre Max, avec carte gratuite sans frais à l'étranger) part ainsi chasser la cible privilégiée des néobanques comme N26 ou Revolut, et vient s'aligner sur la nouvelle offre de Boursorama.