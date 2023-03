Credit Suisse, SVB... Face à la crise de confiance des marchés, les banques centrales facilitent l'accès aux liquidités

Le rachat du Crédit suisse par UBS, organisé par le gouvernement suisse pour rétablir la confiance dans le système financier, ne semble pas suffisant pour rassurer les marchés financiers. C'est pourquoi les plus grandes institutions financières ont décidé de renforcer les « lignes de swap », un dispositif qui facilite l'accès de banques centrales étrangères aux dollars.

Pour ce faire, les banques centrales vont augmenter la fréquence des opérations en dollars. « Jusqu'ici hebdomadaires, ces opérations seront désormais quotidiennes et commenceront ce lundi 20 mars 2023. Elles continueront à ce rythme au moins jusqu'à fin avril », indique le communiqué.

Le réseau de lignes de swap sert de « filet de sécurité de liquidités pour apaiser les tensions sur les marchés de financement internationaux et contribuer ainsi à atténuer les effets de ces tensions sur l'offre de prêts aux ménages et aux entreprises », rappellent les institutions.

L'accord a été signé par la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque du Japon, la Banque nationale suisse (BNS) et la Réserve fédérale des Etats-Unis.

Les marchés financiers toujours fébriles

Les marchés sont toujours en pleine tourmente depuis la faillite éclair de la Silicon Valley Bank et craignent de manquer de liquidités alors que les taux d'intérêt ont augmenté pour lutter contre l'inflation.

Les bourses asiatiques creusaient lundi leurs pertes, signe que le retour de la « confiance » des investisseurs mondiaux dans le système bancaire est loin d'être gagné, malgré le rachat de Credit Suisse par UBS.

L'autorité monétaire de Hong Kong a pourtant qualifié « d'insignifiant » l'impact de la saga Credit Suisse sur son système bancaire, précisant que les actifs de la banque helvétique à Hong Kong représentaient « moins de 0,5% des actifs totaux du système bancaire » de la ville. A Tokyo, le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno a de nouveau assuré lundi que les établissements financiers nippons disposaient de « liquidités et capitaux abondants » et que le marché financier était « globalement stable ».

Les « épargnants français n'ont pas à avoir d'inquiétudes »

« Les banques françaises sont très solides » et « aucun problème ne concerne les banques françaises », a affirmé François Villeroy de Galhau sur France Inter, ce lundi.

François Villeroy de Galhau sur le rachat de Crédit Suisse : "On savait depuis quelques années que c'était une banque à problèmes. Aucun de ces problèmes ne concerne les banques françaises." #le7930inter pic.twitter.com/YnQS6uBhTS — France Inter (@franceinter) March 20, 2023

Le président de la Fédération bancaire française, Philippe Brassac, a assuré samedi, avant le rachat du Crédit Suisse, que la tourmente bancaire actuelle dans le monde, ne risquait pas de contaminer le secteur bancaire en France.

« Il n'y a aucun risque parce qu'il n'y a aucun mécanisme de contagion possible entre les événements que nous constatons et les banques françaises », a déclaré le banquier, directeur général du Crédit Agricole, sur France Inter. « Les banques françaises sont très solides du fait de la régulation » et « il n'y a pas de mécanisme, comme il pouvait y en avoir dans le passé, de propagation ».

« Les banques françaises sont solides », a répété le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Les épargnants n'ont pas d'inquiétudes à avoir sur leurs dépôts. Nous avons en Europe le système de supervision bancaire le plus exigeant de la planète, a-t-il déclaré dans une interview au Parisien samedi.

Une partie des actifs de Signature Bank, fermée d'office, va être rachetée La FDIC, le régulateur bancaire américain, a annoncé dimanche que Flagstar Bank une filiale de New York Community Bancorp, va acquérir des dépôts et des prêts de la new-yorkaise Signature Bank, 21e banque du pays, fermée d'office. Flagstar va reprendre toutes les 40 agences de Signature et l'essentiel des 88,6 milliards de dollars de dépôts. Mais environ 60 milliards de dollars de prêts et 4 milliards de dollars déposés en ligne vont rester sous le contrôle des autorités, d'après un communiqué. La Fed, le Trésor américain et la FDIC étaient intervenus pour empêcher qu'une vague de retraits massive chez SVB ne se propage à d'autres petites et moyennes banques. Pour rassurer le marché, ils avaient garanti que les clients pourraient retirer la totalité des dépôts de SVB et de Signature Bank. Les régulateurs n'ont pour l'instant pas réussi à trouver un repreneur pour SVB, et envisagent désormais de démanteler cette institution du secteur des technologies, selon un article de Bloomberg. La FDIC cherche maintenant à vendre la banque « en deux parties au moins », selon des sources de l'agence de presse.

(Avec AFP)