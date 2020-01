Face aux néobanques, Société Générale riposte avec l’offre Kapsul

Alors que les néobanques sont de plus en plus nombreuses, une petite trentaine sont présentes en France, et certaines de plus en plus puissantes, N26 revendique désormais cinq millions de clients dans le monde, dont un peu plus d'un million en France, Société Générale lance son offensive. Elle a présenté, ce vendredi 24 janvier, une nouvelle offre à deux euros par mois. Baptisée Kapsul, elle sera commercialisée dès le 28 janvier.

"Cette offre s'inscrit dans la conquête de nouveaux territoires", a indiqué d'emblée Marie-Christine Ducholet, directrice de la banque de détail en France de Société Générale, qui compte un peu plus de 7 millions de clients. L'établissement, qui a vu sa conquête nette légèrement baisser au cours des dernières années, souhaite l'augmenter de 10% grâce à Kapsul.

"Nous sommes dans un environnement très concurrentiel, marqué par la persistance des taux très bas à long terme, qui impacte fortement notre rentabilité. Dans ce contexte, nous repensons notre stratégie. Kapsul est l'un des derniers grands projets de notre plan de transformation à horizon 2020", a-t-elle poursuivi.

Une clientèle "sensible au prix" et "à l'aise sur le digital"

Kapsul s'adresse à une clientèle à la fois "sensible au prix", "à l'aise sur le digital", et qui "a des besoins frugaux", résume la banque au logo rouge et noir. La nouvelle offre comprend un compte courant, une carte de paiement internationale Visa, sans découvert possible et sans condition de revenus, et les services de banque à distance. Au menu : des fonctionnalités devenues les normes du marché, comme la possibilité de bloquer et débloquer sa carte ou de suivre le solde de son compte en temps réel.

Les clients pourront également bénéficier gratuitement de conseils en agence pour leurs besoins de crédit, d'épargne et d'assurance. En revanche, les opérations "basiques" (ajout d'un nouveau bénéficiaire pour un virement, changement de plafond, etc.) réalisées en agence seront facturées cinq euros l'unité. "Ce n'est pas une facturation pour générer des revenus, mais pour s'assurer que l'offre s'adresse à la bonne population", justifie Christophe Baniol, directeur du marché des particuliers. Les plafonds de paiements et de retraits seront par ailleurs relativement limités, avec respectivement un maximum de 1.000 euros sur un mois et de 300 euros sur 7 jours.

Le cashback pour marquer sa différence

Jusqu'à présent, Société Générale proposait en entrée de gamme, la formule Sobrio, pour 6,20 euros par mois. Beaucoup plus chère donc que les nouvelles offres de ses concurrents, comme Eko lancée fin 2017 par Crédit Agricole et Enjoy à la Caisse d'Epargne depuis fin 2018, toutes les deux commercialisée deux euros par mois.

"Depuis quelques années, une partie du marché s'est décalée sur des offres d'entrée de gamme. C'est un territoire de conquête qui nous échappait", a reconnu Christophe Baniol.

Pour tirer son épingle du jeu dans un marché très encombré, Société Générale mise sur plusieurs fonctionnalités que ne proposent pas ses concurrents, comme l'offre de cashback qui permet d'être remboursé une partie du montant des achats réalisés avec sa carte.

"Fin octobre, nous avons lancé un nouveau programme de cashback pour les achats en ligne, dans les applications et en magasins. En l'espace de deux mois, 300.000 euros ont été reversés à 60.000 clients", a précisé Marie-Christine Ducholet.

Une offre rentable dans deux ans ?

Si le groupe Société Générale dispose déjà d'une banque en ligne avec Boursorama (plus de 2 millions de clients et 3 millions visés en 2021), la banque de La Défense dit vouloir imposer une nouvelle offre "maison" et "sans couture", permettant à un client d'opter pour un autre package si ses besoins évoluent, tout en conservant le même numéro d'Iban, le même identifiant et ses historiques de transactions et d'opérations.

Confiante dans le positionnement de son offre, elle donne la possibilité aux clients non satisfaits d'être remboursés.

"Nous nous engageons à rembourser les 12 premiers mois de cotisations aux clients Kapsul non satisfaits durant la première année, soit 24 euros sur une année pleine. Notre pari c'est que très peu de clients souhaiteront être remboursés", avance Christophe Baniol.

Capitalisant sur ses actifs, notamment sur son réseau d'agences qui devrait en compter 1.700 d'ici la fin de l'année contre 2.200 auparavant), Société Générale s'attend à ce que l'offre Kapsul soit rentable dès 2022.