Goldman Sachs met les bouchées doubles dans la gestion de fortune

La rumeur courait depuis quelques jours. Goldman Sachs a officialisé ce jeudi 16 mai le rachat de la société de gestion de fortune américaine United Capital Financial Partners pour 750 millions de dollars (670 millions d'euros) en cash, son acquisition la plus importante depuis la crise financière. Cette opération lui permettra de gagner 22.000 nouveaux clients et d'accroître ses actifs sous gestion de 25 milliards de dollars, contre près de 500 milliards actuellement.

Établie en Californie, United Capital emploie 220 conseillers financiers dans 90 bureaux aux États-Unis. Elle possède également une plateforme numérique d'aide aux conseillers indépendants, FinLife CX, souligne Goldman dans un communiqué.

La banque d'affaires américaine cherche à développer sa clientèle de particuliers et ses dépôts afin de diversifier ses sources de revenus, avec sa marque grand public Marcus notamment, alors que l'activité historique de trading traverse une période plus difficile, entre durcissement réglementaire et turbulences sur les marchés.

Couvrir tout le spectre de la gestion de patrimoine

Le nouveau patron de Goldman Sachs, David Solomon, arrivé aux commandes il y a sept mois, a mis en avant que cette acquisition allait permettre à la firme d'accélérer sa stratégie de long terme de proposer des solutions dans tout le spectre de la gestion de fortune, une activité hautement rentable, alors que le nombre de milliardaires augmente de façon régulière dans le monde entier.

United Capital doit notamment renforcer la division Ayco de Goldman qui conseille les dirigeants d'entreprises clientes de la banque et les family offices. Ayco, qui compte 55 milliards de dollars d'actifs sous gestion, fournit des conseils financiers à 400 entreprises dont une soixantaine du Fortune 100 précise Goldman Sachs. La branche Private Wealth s'occupe des très grandes fortunes et compte 427 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La partie plus grand public de la clientèle est couverte par la marque digitale Marcus.

--

[La stratégie de Goldman dans la gestion de patrimoine, du grand public aux très grandes Crédit : Goldman Sachs]

--

L'opération devrait être finalisée au troisième trimestre et le fondateur et directeur général d'United Capital, Joe Duran, rejoindra Goldman Sachs.