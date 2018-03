Goldman Sachs prépare déjà l'après-Blankfein et le post-trading

Transition accélérée à la tête de Goldman Sachs. En décembre 2016, un premier remaniement de la direction était intervenu au départ de Gary Cohn, nommé conseiller économique de Trump (poste qu'il va quitter, en désaccord avec la politique de taxes douanières sur l'acier et l'aluminium). Deux co-directeurs opérationnels avaient été nommés, David Solomon, le directeur de la banque d'investissement, et Harvey Schwartz, le directeur financier. Moins de 18 mois plus tard, l'ex-DirFi s'en ira, en avril, a annoncé la banque. Il ne sera pas remplacé, et David Solomon sera le seul directeur opérationnel, ce qui lui crée un boulevard pour succéder à Lloyd Blankfein à la tête de la puissante banque d'affaires de Wall Street, qui fêtera l'an prochain son 150e anniversaire.

Aux commandes depuis près de douze ans, le Pdg, Lloyd Blankfein, 63 ans, prendrait en effet sa retraite d'ici à la fin de l'année, selon le Wall Street Journal, et la banque n'aurait pas l'intention de chercher d'autre successeur.

"Au cours de ses 20 années de carrière chez Goldman Sachs, Harvey a occupé des postes de direction dans un large éventail d'activités du cabinet", a souligné Lloyd Blankfein dans le communiqué. "Harvey a été un mentor pour beaucoup, et son influence a eu un impact indélébile sur des générations de professionnels chez Goldman Sachs", a-t-il ajouté pour le remercier.

Le triomphe de la banque d'investissement sur le trading

Selon le New York Times, le départ de Harvey Schwartz fait suite à une décision de février du conseil d'administration qui aurait consacré David Solomon comme le successeur. Son rival n'aurait été informé que vendredi dernier.

"J'ai l'impression d'être Huckleberry Finn [le personnage de Mark Twain] écoutant son propre éloge funèbre", avait commenté Lloyd Blankfein vendredi sur Twitter.

Chez Goldman Sachs depuis les années 1990, le Pdg, qui a guéri d'un lymphome diagnostiqué en 2015, avait plaisanté qu'il mourrait sur son bureau.

La victoire de David Solomon, 56 ans, DJ à ses heures perdues sous le pseudo DJ DSol à Miami ou aux Bahamas, est perçue comme le symbole du triomphe de la banque d'investissement (conseil en fusion et acquisitions ou restructurations, émission de dette, introduction en Bourse, etc.) sur le trading, autrefois la machine à cash de Goldman Sachs, qui semble enrayée depuis la crise financière, avec des contre-performances marquées ces derniers trimestres.