Bpifrance prend son envol avec la reprise post Covid

« Bpifrance est un marqueur de la croissance économique en France », prévient son directeur général, Nicolas Dufourcq. Et avec une croissance du PIB de 7% en 2021, la banque de développement publique, codétenue par l'Etat et la Caisse des dépôts, a largement renoué avec les bénéfices, avec un résultat net de 1,8 milliard d'euros (après une perte de 120 millions en 2020), dont près de 90% provient de l'activité de capital-investissement, via Bpifrance Participations, ou même 50% de la seule activité de fonds de fonds, animée par une trentaine de personnes.

« L'exercice 2021 représente à lui seul 40% de la création de valeur de Bpifrance depuis son lancement en 2013, ce qui est normal compte tenu de la croissance historique du PIB », résume Nicolas Dufourcq. La valeur des actifs du groupe a augmenté de 15,7 milliards d'euros depuis 2013, soit une performance annuelle moyenne proche de 8%. Une performance désormais accessible aux particuliers (à partir de 3.000 euros), via les fonds Entreprises 1 et 2 (ce dernier, lancé en février, a déjà récolté 60 millions d'euros sur un objectif de 100 millions) pour lesquels il existe, selon le directeur général, « une vraie demande ».

Peu exposée à la Russie et à l'Ukraine

« 2021 aura été une grande année pour le capital-investissement », confirme de son côté, Arnaud Caudoux, directeur général adjoint, en charge des finances, qui n'a pas, à ce jour, révisé ses prévisions pour 2022 face à la crise ukrainienne, notamment en termes de coût du risque.

« L'exposition directe et indirecte à la situation russe est faible, comme est faible l'exposition de la France à la Russie pour ses exportations », souligne Nicolas Dufourcq. Certaines de ses participations sont touchées, comme Technip Energies qui s'est déclaré prêt à perdre toutes ses activités en Russie, ou bien Constellium qui subit de plein fouet l'explosion des prix de l'aluminium. « Nous sommes en train d'estimer nos expositions directes, mais elles se limiteront sans doute à moins de 500 millions d'euros », avance Arnaud Caudoux. Soit moins que l'épaisseur du trait face à 44 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 45 milliards d'euros de crédit.

L'impact est plus important pour l'activité d'assurance export (ex-Coface) pour le compte de l'Etat, dont l'exposition est d'un milliard d'euros sur l'Ukraine et de 600 millions sur la Russie. Plus anecdotique, la guerre en Ukraine a mis fin au partenariat noué avec le fonds souverain russe, hérité de la Caisse des dépôts, et qui n'a jamais eu d'application concrète. « Le sujet de préoccupation des entreprises reste les mêmes, et concernent toujours l'inflation, la flambée des prix des matières premières et les pénuries », relève Nicolas Dufourcq.

Financeur de l'innovation

Pour l'heure, les ambitions de Bpifrance pour 2022 sont inchangées. Elle table ainsi sur 9 milliards d'euros de financement à moyen et long terme (contre 8,6 milliards en 2021), et surtout sur 6 milliards d'euros de financement de l'innovation (contre 4,4 milliards l'an dernier), soit un montant multiplié par cinq depuis 2019. « Cette augmentation sur l'innovation reflète bien le modèle dans lequel nous sommes désormais engagés », note le directeur général.

Enfin, sur le pôle capital-investissement, Bpifrance vise cette année 5 milliards d'euros d'engagements, ce qui est fait le principal acteur bancaire dans cette activité en France. Depuis le début des années 2000, les banques se sont en effet largement désengagées des activités de capital-investissement, trop coûteuses à leurs yeux, en fonds propres. Cependant, Nicolas Dufourcq estime que les règles prudentielles ne sont pas si défavorables. Pour autant, la banque présente un ratio de solvabilité hors normes de 33% (contre un seuil minimal de 9,5%), là aussi un héritage culturel de la Caisse des dépôts. 4

Animal à part

Être hors normes, Bpifrance l'assume complètement, avec une activité d'investissement et de financement sur fonds propres (90% du chiffre d'affaires) et des missions publiques, financées par l'État, pour piloter la politique industrielle de la France.

Du coup, l'institution est sur tous les fronts (conseil, accompagnement, accélérateur, French Touch, actionnaire de 15 licornes...), joue un rôle clé dans le plan France Relance 2030, fédère les politiques d'innovation de filières jugées stratégiques (hydrogène, semi-conducteurs...), gère les garanties de l'État, et entend protéger les entreprises innovantes des appétits étrangers en restant présente au capital, à la mode des « noyaux durs » des années 80.

De cette omniprésence laisse un goût de touche à tout parfois mal compris. En pratique, cette institution, créée sous la présidence de François Hollande, a su montrer au fil des ans, avec un bilan de 175 milliards d'euros, toute son utilité pour consolider un tissu de PME et d'ETI encore fragile.

Car c'est bien près de 25 milliards d'euros que Bpifrance aura injecté dans l'économie française en 2021, sous ses différentes formes de crédit, de garantie et d'investissement. Rendez-vous fin 2022 pour près de 28 milliards d'euros de plus !

