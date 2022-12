Défaillance de FTX  : Sam Bankman-Fried a été remis en liberté en échange d'une caution astronomique de 250 millions de dollars

La liberté obtenue par Sam Bankman-Fried par un juge fédéral new-yorkais a un coût : 250 millions de dollars de caution. Inculpé notamment pour fraude et association de malfaiteurs, « SBF » avait été extradé mercredi soir des Bahamas, où se trouvait le siège de FTX, après avoir renoncé à contester sa remise aux autorités américaines. L'énorme caution est en partie garantie par la maison californienne des parents de Sam-Bankman Fried, où il sera assigné à résidence dans l'attente de son procès, selon les conditions entérinées par le juge Gabriel Gorenstein.

Fin novembre, le personnage central du plus gros scandale de l'histoire des cryptomonnaies avait affirmé ne plus avoir que 100.000 dollars disponibles. À son pic, en début d'année, sa fortune avait été estimée à 26 milliards de dollars, entièrement appuyée sur les parts de ses sociétés, qui ont fait, depuis, faillite.

Le magistrat a autorisé la remise en liberté de l'accusé de 30 ans car il présente, selon lui, un risque de fuite « minimal » et n'a jamais été condamné auparavant. Connu pour ses tee-shirts sombres et ses shorts, SBF s'est présenté à l'audience en costume-cravate gris. Il est soupçonné d'avoir utilisé, avec des collaborateurs, des fonds déposés sur la plateforme par des clients de FTX pour réaliser des opérations financières spéculatives avec son autre société, Alameda Research.

Outre les transactions à risque via Alameda, il est également soupçonné d'avoir investi une partie de cet argent dans de l'immobilier aux Bahamas et d'avoir effectué des donations à des politiques démocrates - toujours avec des fonds de clients de FTX - dont Joe Biden lors de sa campagne présidentielle.

Cinq des huit chefs d'accusation retenus contre lui prévoient, chacun, une peine maximum de vingt ans de prison. Celui qui a longtemps été vu comme un génie iconoclaste des cryptomonnaies est donc susceptible de passer le restant de ses jours derrière les barreaux.

8 milliards de dollars auraient été détournés

Depuis la faillite de FTX, le 11 novembre, Sam Bankman-Fried a plusieurs fois fait valoir publiquement qu'il n'était plus aux manettes d'Alameda Research depuis plusieurs mois, incriminant indirectement Caroline Ellison (ci-dessous). Une argumentation contestée par le ministère public, qui affirme que SBF est resté le principal décideur au sein d'Alameda jusqu'au dépôt de bilan de FTX. La CFTC, autorité américaine de régulation, évalue à 8 milliards de dollars le total des fonds détournés de comptes de clients de FTX.

Une débâcle financière qui implique d'autres personnages Caroline Ellison Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, la société du groupe chargée du courtage ; risque désormais jusqu'à 110 ans de prison pour son implication. Sa rencontre avec Sam Bankman-Fried intervient alors qu'ils travaillaient tous les deux chez Jane Street, une société de trading new-yorkaise. Elle rejoint Alameda en 2018 pour en devenir la co-directrice générale en 2021. Le duo aurait entretenu une relation amoureuse, rumeur renforcée par le fait qu'ils vivaient tous les deux dans une villa des Bahamas, en compagnie d'autres responsables d'Alameda et FTX. Gary Wang En début d'année, Gary Wang a eu les honneurs du magazine Forbes, le couronnant comme étant la personne de moins de 30 ans la plus riche au monde, avec une fortune estimée à six milliards de dollars. Il a croisé la route de SBF lors d'un camp de vacances de mathématiques lorsqu'ils étaient au lycée. En 2018, ils lancent ensemble FTX dont Gary Wang devient le directeur technique. Il serait à l'origine du code qui permettait à Alameda de détourner sans difficulté les fonds des clients de FTX. Un rôle qui le fait, aujourd'hui, risquer jusqu'à 115 ans de prison. Ryan Salame Agé de 29 ans, il était le directeur de clientèle de FTX et serait le premier salarié à s'être retourné contre son ancien employeur. Selon les dépositions, il a expliqué aux autorités bahamiennes que les fonds des clients de FTX servaient à renflouer Alameda, le sujet au coeur des accusations contre SBF. Diplômé de l'université de Georgetown, à Washington, il était un important donateur du parti républicain, avec plus de 13 millions de dollars de don pour les élections de mi-mandat. Joseph Bankman et Barbara Fried Les parents de Sam Bankman-Fried sont tous deux professeurs à la faculté de droit de la prestigieuse université de Stanford, en Californie, où leur fils a grandi, entouré de géants des nouvelles technologies, de chercheurs influents et de poids lourds de la politique. Joseph Bankman et Barbara Fried ont soutenu l'ascension météoritique de leur fils, le père occupant le rôle de conseil légal et mentor mais également en l'accompagnant à Washington lors de ses efforts de lobbying. Lors d'une audition au Congrès, le nouveau directeur général de FTX, John Ray, spécialiste des mises en faillite, a expliqué enquêter sur le rôle tenu par les deux parents et leur implication potentielle dans l'entreprise de leur fils.

