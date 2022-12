Extradé vers les Etats-Unis, le fondateur de FTX comparaît devant un juge américain

Sale temps pour les monnaies virtuelles. Sam Bankman-Fried dit SBF, fondateur de la défaillante plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, est arrivé à New York après avoir été extradé des Bahamas. Il y sera présenté « à un juge dès que possible », selon le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, dans une vidéo postée sur Twitter.

Il a par ailleurs révélé que deux personnages clés du dossier avaient été inculpés. Ces derniers ont plaidé coupable et collaborent avec le gouvernement. Il s'agit de Caroline Ellison, ancienne patronne de la société Alameda Research, et Gary Wang, cofondateur de FTX, inculpés « en lien avec leur rôle dans la fraude qui a contribué à l'effondrement de FTX ». Tous deux ont été inculpés de fraude, tandis que seule Caroline Ellison a été mise en cause pour association de malfaiteurs.

Alameda Research est la société qu'a utilisée Sam Bankman-Fried, selon l'acte d'accusation, pour réaliser des transactions risquées avec des milliards de dollars de fonds déposés par des clients sur la plateforme FTX, sans qu'ils en aient été informés. Outre les transactions à risque via Alameda, SBF est également soupçonné d'avoir investi une partie de cet argent dans de l'immobilier aux Bahamas. Il lui est aussi reproché d'avoir fait des donations à des politiques démocrates - toujours à partir de fonds de clients de FTX - dont Joe Biden lors de sa campagne présidentielle. Cinq des huit chefs d'accusation retenus contre lui prévoient, chacun, une peine maximum de vingt ans de prison.

Une défaillance de Binance, concurrente de FTX, pourrait être fatal au marché

Au-delà de FTX, une question est sur toutes les lèvres depuis quelques jours : le leader mondial des cryptomonnaies Binance pourrait-il aussi s'effondrer ? Une défaillance risquerait d'être fatale au marché, selon des experts.

Pour le géant Binance, qui avait annoncé un rachat de la plateforme FTX avant de renoncer, la défiance envers les cryptomonnaies a provoqué un bond des retraits la semaine dernière, jusqu'à 6 milliards de dollars en trois jours à peine. Des médias affirment que les procureurs américains enquêtent toujours sur des accusations de blanchiment d'argent et des violations de sanctions internationales envers la société et son charismatique patron Changpeng Zhao, dit « CZ ».

Ses apparitions publiques n'ont pour le moment guère réussi à calmer la nervosité ambiante. Interrogé sur la chaîne CNBC, le multi-milliardaire sino-canadien a récemment affirmé avoir « oublié » une partie importante d'un paiement de 2,1 milliards de dollars reçu l'année dernière de FTX, sous forme de « jetons » désormais sans valeur. Et le remboursement de cette somme est susceptible d'être demandé par les liquidateurs. Le fonctionnement de la plateforme, dont on ignore la localisation du siège social, et le rôle réel joué par son patron, hyper-actif sur Twitter, restent de plus opaques.

Pas « trop gros pour faire faillite ».

« Bien qu'il y ait des parallèles évidents avec FTX, les différences sont nombreuses, la plus notable étant que Binance ne possède pas un fond spéculatif géant », nuance Charlie Erith, dirigeant du fonds ByteTree. Binance dispose également d'environ 10 fois plus de dépôts que FTX avant la faillite, ce qui lui donne plus de marge pour absorber une hausse soudaine des retraits. De plus, pour un analyste « les fonds de capital-risque exposés aux cryptomonnaies ont pour l'instant besoin de Binance, et de ses multiples services financiers, pour assurer leurs positions ». Mais à plus long terme, le gouvernement américain pourrait estimer qu'aucun acteur dans la crypto « n'est trop gros pour faire faillite ».

