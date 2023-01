FTX : les liquidateurs mettent la main sur 5 milliards de dollars d’actifs

Les liquidateurs de la plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies FTX ont indiqué mercredi avoir récupéré des actifs d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars qui pourraient être restitués aux clients et créanciers de la société. Ces actifs comprennent du numéraire, ainsi que des cryptomonnaies et titres financiers « liquides », c'est-à-dire aisément convertibles en cash, a expliqué l'un des avocats du groupe, Andrew Dietderich, lors d'une audience devant le tribunal fédéral des défaillances d'entreprises, à Wilmington (Delaware), dans l'est des Etats-Unis.

Outre les 5 milliards mentionnés mercredi, FTX a indiqué avoir la main sur des avoirs « illiquides » en crytpomonnaies, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être cédés à court terme. Concrètement, ces capitaux sont libellés dans des devises numériques très volatiles et « ne peuvent être vendues sans affecter le marché correspondant » et faire baisser la valeur de cette monnaie, a expliqué Andrew Dietderich. A cela s'ajoutent les actifs récupérés par les liquidateurs de FTX aux Bahamas, dont la valeur était estimée, fin 2022, à 170 millions de dollars.

La deuxième plus grosse plateforme crypto au monde s'est écroulée en quelques jours

A l'origine de l'histoire, FTX, qui était la deuxième plus grosse plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, s'est effondré début novembre après un article du média Coindesk mentionnant une trop forte exposition d'Alameda Research une société soeur de FTX chargée du trading au FTT la cryptomonnaie créée par la plateforme d'échange. Résultat, les détenteurs de FTT pris de panique à l'idée que la cryptomonnaie soit largement survalorisée se sont mis à vendre la cryptomonnaie de FTX en masse. De même, un grand nombre de clients ont tenté de retirer leur argent de la plateforme peu après la nouvelle. Problème, il s'est avéré que FTX ne disposait pas en réalité de tout l'argent que ses clients avaient disposé dans l'entreprise. Résultat, en quelques jours la plateforme a bloqué les retraits de ses utilisateurs puis s'est placée sous le régime des faillites le 11 novembre.

Dans le document demandant le placement de FTX sous le régime des faillites, le groupe avait chiffré son passif entre 10 et 50 milliards de dollars. Cela comprend les actifs gelés des clients de la plateforme, qui comprenait plus de 9 millions de comptes selon l'avocat, ainsi que les dettes de FTX. D'après CNBC, FTX doit de l'argent à environ un million de créanciers partout dans le monde et 3,1 milliards d'euros à ses 50 plus gros créanciers.

Sam Bankman-Fried accusé de fraude

L'ancien dirigeant de FTX, Sam Bankman-Fried, est accusé d'avoir détourné des fonds déposés par des clients sur la plateforme, pour les utiliser sans leur autorisation dans des opérations financières risquées, principalement en cryptomonnaies, via son autre société, Alameda Research. Ainsi, quand le prix du FTT s'est effondré, l'argent des clients qui aurait été placé dans cette cryptomonnaie à leur insu se serait envolé. Les anciens responsables de FTX et Alameda sont notamment accusés d'avoir utilisé une partie des fonds détournés à l'achat de biens immobiliers, principalement aux Bahamas.

Interpellé fin décembre à Nassau (Bahamas), puis extradé vers les Etats-Unis, il a été inculpé de fraude et d'association de malfaiteurs par un juge fédéral de New York. Il encourt plusieurs décennies de réclusion. Fin décembre, SBF a pu être remis en liberté en payant une caution de 250 millions d'euros avec l'aide de sa famille puisque l'ex PDG de FTX n'avait plus les fonds pour payer sa remise en liberté. Fin novembre, le personnage central du plus gros scandale de l'histoire des cryptomonnaies avait affirmé ne plus avoir que 100.000 dollars disponibles. À son pic, en début d'année, sa fortune avait été estimée à 26 milliards de dollars, entièrement appuyée sur les parts de ses sociétés, qui ont fait, depuis, faillite.

Manque « d'information financières fiables »

Si deux mois après la faillite de la plateforme, les liquidateurs annoncent enfin avoir mis la main sur des actifs de la société, c'est avant tout car cette dernière était très mal gérée d'après John Ray III, le nouveau PDG de FTX placé à sa tête pour tenter de rembourser les clients. En novembre, il avait déclaré n'avoir « jamais vu [dans sa carrière] un échec aussi complet des mécanismes de contrôle d'une entreprise et une absence aussi flagrante d'informations financières fiables ».

Finalement, au bout de 2 mois, avec l'accord des créanciers, FTX a initié la cession de quatre entités du groupe, notamment sa filiale japonaise FTX Japan et une plateforme d'échanges de produits financiers dérivés appuyés sur des cryptomonnaies, LedgerX. Les nouveaux dirigeants de FTX préparent également la cession de plus de 300 investissements « non stratégiques », d'une valeur comptable totale de plus de 4,6 milliards de dollars, selon Andrew Dietderich, du cabinet Sullivan & Cromwell. Après un imbroglio initial, les nouveaux dirigeants de FTX et les liquidateurs bahamiens ont passé un accord, qui prévoit que l'ensemble des sommes récupérées, aux Etats-Unis et aux Bahamas, serviront à l'indemnisation des clients et des créanciers.

Le Salvador continue de miser sur le Bitcoin malgré le scandale FTX Malgré les mauvaises nouvelles qui touchent le monde des cryptomonnaies depuis l'affaire FTX, certains acteurs continuent de croire et d'investir dans l'écosystème. L'Assemblée législative du Salvador, où le parti au pouvoir est majoritaire, a notamment approuvé mercredi une loi sur les actifs numériques visant à protéger juridiquement les transferts ou émissions de dette avec des cryptomonnaies. Cette loi autorise le pays à émettre des obligations qui pourront être achetées en bitcoin. Un mécanisme qui devrait permettre de financer la construction d'une "Bitcoin City", un projet de ville lancé par le Président Nayib Bukele dans le département oriental de La Union, qui serait alimentée par l'énergie géothermique d'un volcan de la région. Le gouvernement a déjà acheté 2.381 bitcoins pour la somme de 107 millions de dollars.

(Avec AFP)