GameStop : les gagnants et les perdants de l’audition au Congrès des Etats-Unis

La commission des services financiers de la Chambre des représentants a auditionné pendant cinq heures les acteurs clé de la saga GameStop qui a secoué Wall Street en janvier dernier. (Crédits : Reuters)

Durant plus de cinq heures, cinq acteurs clés de la saga GameStop ont répondu aux questions des membres de la Commission des services financiers de la Chambre des Représentants aux Etats-Unis. La journée a été difficile pour Vlad Tenev, cofondateur de la plateforme de trading Robinhood et Ken Griffin, le patron du fonds Citadel. En revanche, les députés ont été plus conciliants pour le patron du réseau social Reddit, Steve Huffman, et le youtubeur Keith Grill, l’une des stars des frondeurs de la Bourse. L’homme qui a perdu des milliards de dollars, Gabriel Plotkin de Melvin Capital Management, a su se montrer discret.