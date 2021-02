H2O AM programme la fermeture de son fonds Fidelio

La société de gestion s'est bâti une solide réputation sur les marchés ces dernières années avec des performances exceptionnelles. Mais elle subi depuis deux ans une forte décollecte, des contreperformances de ces fonds vedette et a dû gérer pendant quelques semaines la suspension de 7 de ses fonds. (Crédits : DR)

Fidelio est un fonds marginal dans la gamme de H2O AM mais sa fermeture programmée intervient dans un contexte difficile pour la société de gestion. H20 AM a vu ses encours fondre en deux ans et la société de gestion va couper ses liens avec sa maison-mère, Natixis. Ce divorce « subi » par H2O se traduit par une perte exceptionnelle de 51 millions d’euros dans les comptes de Natixis. Les fondateurs d’H2O AM se montrent positifs sur les marchés en 2021 et comptent jouer les actifs sous-valorisés, comme les actions value et les pays émergents.