La Bourse de Moscou limite la casse pour son premier jour de réouverture

Fermée depuis le 28 février, la Bourse russe a clôturé, contre toute attente, en forte hausse sa première séance de réouverture malgré la pluie de sanctions qui s'abat sur la Russie en guerre. L'indice MOEX, exprimé en rouble, affiche ainsi une hausse de 4,37% à 2.578,51 points, largement soutenu par les grandes capitalisations russes du secteur de l'énergie. Seule la compagnie aérienne Aeroflot, réduite en pratique aux vols domestiques, a subi une lourde perte de plus de 16% en séance. La deuxième banque du pays, VTB, a également reculé de plus de 5%.

Indice RTS en baisse de 9%

Cette apparente performance doit être cependant relativisée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a un effet de change. L'indice de référence RTS, exprimé en dollars, et davantage suivi depuis l'étranger, s'inscrit pour sa part en net recul de 9% à 852,64 points (-46% depuis le 1er janvier).

Ensuite, les pouvoirs publics ont largement "invité" les investisseurs russes à soutenir le marché. Le gouvernement russe a ainsi indiqué qu'il était prêt à mobiliser plus de 10 milliards de dollars pour acheter ses actions sur le marché. Ce qui a conduit, selon l'agence Reuters, un haut fonctionnaire américain à qualifier cette ouverture de "mascarade".

Enfin, les autorités russes ont pris soin de bien encadrer ce retour à la cotation. La séance a été écourtée à la matinée et seules 33 valeurs sur les 50 valeurs de l'indice Moex ont effectivement repris leur cotation. La vente à découvert a également été proscrite par la banque centrale russe. Et, de toute façon, les investisseurs étrangers, qui pèsent environ la moitié du marché, ne sont pas autorisés à vendre leurs titres, du moins jusqu'au 1er avril.

Les annonces de Vladimir Poutine, exigeant désormais un paiement des exportations de pétrole et de gaz vers des pays "hostiles" en roubles, a également joué sur la monnaie russe, qui regagne un peu de terrain sur le dollar. Il faut attendre les prochaines séances et surtout, le comportement des investisseurs étrangers, pour mesurer l'impact des sanctions et de la guerre en Ukraine sur les valeurs russes.

(avec Reuters)