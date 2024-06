La Bourse de Paris commence le mois de juin du bon pied avant la réunion de la BCE

La Bourse de Paris ouvre en hausse ce lundi. Optant pour un relatif optimisme à l'entame d'une semaine qui devrait voir la Banque centrale européenne abaisser ses taux directeurs, elle progressait de 0,41% ce matin.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 35,18 points à 8.028,05 points vers 09h30, après avoir ouvert en hausse de près de 1%. Vendredi, l'indice parisien avait terminé sur une baisse hebdomadaire de 1,26% et affiché une évolution stable (+0,10%) sur le mois de mai.

Cette semaine sera marquée par la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et la publication de données sur l'emploi américain vendredi. Les observateurs de marchés s'attendent à ce que la BCE abaisse de 0,25 point de pourcentage ses taux directeurs, compte tenu du ralentissement de l'inflation depuis plus d'un an, malgré un rebond en mai à 2,6%, et de la faible dynamique économique en zone euro.

« La BCE devrait remonter un peu ses prévisions d'inflation jeudi et rester vague sur le calendrier et l'ampleur des baisses de taux suivantes », estime Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM.

Le « risque » que l'institution abaisse ses taux moins vite que prévu par les marchés et de façon « encore plus graduelle augmente » à cause « de la persistance des tensions sur le prix des services domestiques et sur les salaires », selon lui.

Des chiffres attendus sur l'emploi américain

Quant aux Etats-Unis, l'inflation est restée stable en avril selon l'indice PCE, à 2,7% sur un an. Les investisseurs se tournent désormais vers les différents chiffres sur la santé du marché de l'emploi américain qui seront publiés au fil de la semaine, avec le rapport officiel du département du Travail vendredi.

Lire aussiLa reprise de l'économie européenne et la perspective de baisse des taux poussent le CAC 40 à un niveau record

Le moral des investisseurs est d'autant plus soutenu lundi par les premiers résultats des élections en Inde, qui donnent gagnant le parti du Premier ministre indien Narendra Modi, et par un indicateur chinois. Selon un indice indépendant publié lundi, l'activité manufacturière en Chine a par ailleurs connu en mai sa hausse la plus prononcée en près de deux ans.

S'il y a des signes de reprise avec une augmentation des nouvelles commandes, « les entreprises hésitent à avoir recours aux embauches supplémentaires », selon le média économique chinois Caixin qui publie cet indicateur calculé par le cabinet S&P Global.

Les taux d'intérêt des emprunts français à long terme restent stables

Par ailleurs, l'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé vendredi pour la première fois depuis 2013 la note souveraine de la France, de « AA » à « AA- », sanctionnant la « détérioration de la position budgétaire » du pays.

Malgré cette note, sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts français à long terme restaient stables vers 09H30, celui des emprunts à dix ans s'établissant à 3,13%.

« Même si le gouvernement français s'est empressé de minimiser cette annonce "choc", l'abaissement de la note pourrait creuser l'écart entre les obligations de référence françaises et allemandes », un « impact relativement mineur », selon John Plassard.

Les compagnies aériennes en hausse, Atos et Valvena en baisse

Dans le secteur de l'aérien, les compagnies s'attendent à transporter près de cinq milliards de passagers dans le monde cette année, dépassant largement le record de 2019, avant la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi leur principale organisation, l'Association internationale du transport aérien (Iata). Air France-KLM gagnait 1,48%. A Francfort, Lufthansa prenait 1,09%. A Londres, IAG montait de 1,87% et Easyjet de 1,96%. Ryanair gagnait de 0,74% à Dublin.

Atos, lourdement endetté, reculait de 4,76% à 1,59 euros, après avoir annoncé lundi avoir reçu deux offres « révisées » de restructuration financière, l'une de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et l'autre d'un consortium mené par Onepoint, son principal actionnaire, avec l'objectif d'assurer « un soutien maximal » à l'une de ces propositions d'ici mercredi.

Lire aussiBourse : Bloomberg lance son indice « Bloomberg France 40 », concurrent direct du CAC 40 d'Euronext

Par ailleurs, l'action du laboratoire Valneva perdait 2,04% à 4,03 euros, malgré le fait que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert vendredi à son vaccin, le premier produit en Europe contre le virus du Chikungunya, transmis à l'homme par le moustique tigre.

Londres, Francfort et Milan également en hausse

Les Bourses mondiales évoluent également en hausse lundi, commençant le mois de juin du bon pied grâce à un cocktail de bonnes nouvelles et une dynamique de rebond après un mois de mai mitigé. En Europe, Londres avançait de 0,61% vers 7h00 GMT (9 heures en France), Francfort de 0,82% et Milan de 0,81%. En Asie, la Bourse de Hong Kong (+2,04%) était soutenue par une envolée des valeurs technologiques chinoises et par un indicateur d'activité économique.

A Bombay, l'indice Nifty 50 grimpait de 3,12% et a atteint un nouveau record à 23.338,70 points. Tokyo a gagné 1,13% et Shanghai a en revanche reculé de 0,27%.

« La combinaison de données faibles sur l'inflation américaine de vendredi, de l'allusion de l'OPEP à une politique d'approvisionnement plus souple, du chiffre d'activité manufacturière en Chine et de la réaction aux résultats de l'élection indienne peint le marché en vert ce lundi », observe Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les prix du pétrole restent stables

Du côté de l'or noir, les prix du pétrole sont stables vers 07h10 GMT (9h10 en France). Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait 81,10 dollars (-0,01%). Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juillet, grappillait 0,06% à 77,04 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,06% à 1,0854 dollar pour un euro. Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt souverains étaient quasi stables. Enfin, le bitcoin montait de 1,83%, à 69.038 dollars.

(Avec AFP)