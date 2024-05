La reprise de l'économie européenne et la perspective de baisse des taux poussent le CAC 40 à un niveau record

Nouveau record pour le CAC 40. Après être repassé au-dessus des 8.000 points le 7 mai, l'indice phare de la Bourse de Paris a atteint 8.256,71 points ce vendredi vers 11h05, et a dépassé son précédent record du 28 mars (8.253,59 points). Une progression qui traduit la reprise économique en Europe avec d'une part les bonnes nouvelles ce vendredi du côté de la croissance britannique après celles observées récemment en France et en Allemagne, et, d'autre part le nouvel espoir de politiques plus souples des banques centrales.

Les autres places financières en Europe profitent également de cet élan. Ainsi, Francfort (+0,76%) et Londres (+0,77%) ont atteint de nouveaux records. La Bourse d'Amsterdam est aussi à un sommet, tout comme l'indice européen Stoxx600, tandis que les principaux indices italien, espagnol ou polonais sont proches de leur plus haut de l'année.

La dynamique économique en Europe va plutôt dans le sens des investisseurs. Les indicateurs montrent une reprise de l'activité, après plusieurs trimestres où la zone euro a frôlé la récession. Après avoir été en récession, le Royaume-Uni y redémarre que vite que prévu avec un produit intérieur brut en hausse de 0,6% lors des trois premiers mois de l'année. Une bonne nouvelle qui fait suite des propos encourageants de la Banque centrale d'Angleterre, jeudi, sur une baisse potentielle des taux en juin. Lundi, peu après la publication de bonnes performances de la croissance française, les indices PMI dans la zone euro ont également montré une reprise après un début d'année faible.

Les données en Chine présagent aussi d'un frémissement, de bon augure pour les entreprises phares françaises, comme le secteur du luxe.

Espoir d'une baisse des taux d'intérêt

Jeudi, la hausse plus forte qu'attendu nombre de nouvelles demandes d'allocation chômage aux Etats-Unis, au plus haut depuis août 2023, a continué de nourrir l' « espoir de baisse de taux d'intérêt directeur à moyen terme » de la Banque centrale américaine, explique Stephen Innes, analyste de Spi AM. Cela vient confirmer le sentiment né à la fin de la semaine dernière grâce, déjà, à des données sur l'emploi moins bonnes que prévu aux États-Unis, allégeant les tensions inflationnistes au niveau des salaires et soulignant le coup de moins bien de l'économie américaine, deux raisons pour que la Banque centrale américaine se montre plus accommodante à l'avenir.

« Le prochain rendez-vous sera les chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'avril, la semaine prochaine, mais depuis le début du mois, les investisseurs s'attendent à une politique monétaire plus accommodantes », résument les analystes de Deutsche Bank.